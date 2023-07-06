ترحب التقنية الجديدة بمشغل وسائط اجتماعية هام آخر ، حيث أن أحدث منصة لـ Meta ، وهي "المواضيع" ، تسجل قاعدة مستخدمين هائلة تبلغ 20 مليون مستخدم - كل ذلك في غضون 12 ساعة مذهلة من ظهورها لأول مرة. تدفع هذه الشعبية الفورية المواضيع إلى موقع قيادي في مشهد الوسائط الاجتماعية سريع التغير. مرادفًا لـ Twitter في العديد من النواحي ، يتكامل Thread بشكل كبير مع Instagram ، مما يسمح للمستخدمين بنقل أسماء مستخدمي Instagram الخاصة بهم عبر النظام الأساسي الجديد ، بالإضافة إلى الارتباط بقاعدة المتابعين المحددة مسبقًا.

على الرغم من مطالبة المستخدمين بتنزيل تطبيق إضافي وإنشاء حساب جديد ، من الواضح أن هذه العملية لم تمنع معدل التبني المتحمّس. انتشرت الخيوط في العالم الافتراضي في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي ، وشهد فجر اليوم التالي أن عدد المستخدمين وصل إلى 20 مليونًا. لاحظ تقدير أكثر دقة ارتفاعًا نيزكيًا إلى ما يقرب من 23،833،260 مستخدمًا في حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مما يعني زيادة أكثر من مليون مستخدم خلال فترة قصيرة تبلغ نصف ساعة حتى الساعة 8 صباحًا. معدل النمو واعتماد الخيوط بواسطة ميتا هي شيء مثير للإعجاب. كما أكد مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أن Thread قد جمعت أكثر من 10 ملايين مستخدم في أول سبع ساعات فقط.

تضيف الخيوط إلى القائمة المتزايدة من المنصات الشبيهة بتويتر والتي ظهرت استجابةً لعدم الرضا على نطاق واسع عن تجربة المستخدم المعرضة للخطر على تويتر. حاولت منصات بارزة مثل Mastodon و Bluesky توفير فترة راحة ، لكن المواضيع تفوقت عليها بنجاح فيما يتعلق بنمو قاعدة المستخدمين. إن تكامله السلس مع Instagram ، الذي يضم قاعدة مستخدمين هائلة ونشطة ، يمنح المواضيع بداية قوية.

حتى مع ورود هذا الخبر ، فإن النمو المتسارع للخيوط لا يظهر أي علامات على التباطؤ - فمن الممكن أن تغازل منصة التواصل الاجتماعي بالفعل علامة 25 مليون مستخدم. تعمل المنصات مثل AppMaster على تسهيل إنشاء مثل هذه المنصات الجذابة من خلال أدواتها المتقدمة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تسمح بالتطوير السريع لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.