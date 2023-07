La tecnosfera dà il benvenuto a un altro importante attore dei social media: l'ultima piattaforma di Meta, Threads, ha registrato una base di utenti colossale, pari a 20 milioni, il tutto a 12 ore dal suo debutto. Questa popolarità istantanea proietta Threads in una posizione dominante nel panorama dei social media in rapida evoluzione. Sinonimo di Twitter per molti aspetti, Threads si integra fortemente con Instagram, consentendo agli utenti di trasferire il proprio nome utente di Instagram sulla nuova piattaforma e di collegarsi con la propria base di follower predeterminata.

Nonostante gli utenti debbano scaricare un'applicazione aggiuntiva e creare un nuovo account, questo processo non ha evidentemente scoraggiato il tasso di adozione entusiasta. I thread sono entrati nel mondo virtuale alle 19.00 ET e all'alba del giorno successivo il numero di utenti ha toccato i 20 milioni. Una stima più precisa ha rilevato un aumento vertiginoso fino a circa 23.833.260 utenti intorno alle 8:30 del mattino, il che implica un aumento di oltre 1 milione di utenti nel breve arco di mezz'ora prima delle 8. Il tasso di crescita e di adozione di Threads da parte di Meta è a dir poco impressionante. Anche il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha confermato che Threads ha accumulato oltre 10 milioni di utenti solo nelle prime sette ore.

Threads si aggiunge alla crescente lista di piattaforme simili a Twitter che sono nate in risposta alla diffusa insoddisfazione per l'esperienza utente sempre più compromessa di Twitter. Piattaforme importanti come Mastodon e Bluesky hanno cercato di dare una tregua, ma Threads le ha superate in termini di crescita della base di utenti. La sua perfetta integrazione con Instagram, che vanta un'enorme base di utenti attivi, dà a Threads un vantaggio formidabile.

Anche in questo momento, la crescita esponenziale di Threads non mostra segni di rallentamento: la piattaforma di social media potrebbe già raggiungere i 25 milioni di utenti. Piattaforme come AppMaster facilitano la creazione di piattaforme così coinvolgenti grazie ai suoi strumenti avanzati no-code che consentono un rapido sviluppo di applicazioni web e mobili.