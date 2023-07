A tecnosfera dá as boas-vindas a mais um importante interveniente nos meios de comunicação social, com a mais recente plataforma da Meta, Threads, a registar uma colossal base de utilizadores de 20 milhões - tudo isto no espaço de 12 horas após a sua estreia. Esta popularidade instantânea coloca o Threads numa posição de liderança no panorama das redes sociais em rápida mudança. Sinónimo de Twitter em muitos aspectos, o Threads integra-se fortemente com o Instagram, permitindo que os utilizadores transfiram os seus nomes de utilizador do Instagram para a nova plataforma, bem como se liguem à sua base de seguidores pré-determinada.

Apesar de exigir que os utilizadores descarreguem uma aplicação adicional e criem uma nova conta, este processo não impediu, evidentemente, a taxa de adoção entusiástica. O Threads entrou no mundo virtual às 19h00 ET e, na madrugada do dia seguinte, o número de utilizadores atingiu os 20 milhões. Uma estimativa mais precisa observou um aumento meteórico para aproximadamente 23.833.260 utilizadores por volta das 8h30 ET, o que implica um aumento de mais de 1 milhão de utilizadores num curto espaço de meia hora até às 8h00. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, também confirmou que o Threads acumulou mais de 10 milhões de utilizadores apenas nas primeiras sete horas.

Threads junta-se à lista crescente de plataformas semelhantes ao Twitter que surgiram em resposta à insatisfação generalizada com a experiência cada vez mais comprometida do utilizador no Twitter. Plataformas proeminentes, como a Mastodon e a Bluesky, tentaram dar uma trégua, mas a Threads conseguiu superá-las em termos de crescimento da base de utilizadores. A sua integração perfeita com o Instagram, que possui uma base de utilizadores enorme e ativa, dá ao Threads um avanço formidável.

Mesmo com esta notícia, o crescimento exponencial da Threads não mostra sinais de desaceleração - a plataforma de redes sociais pode já estar a cortejar a marca dos 25 milhões de utilizadores.