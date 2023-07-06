Meta'nın en son platformu olan Threads, 20 milyonluk muazzam bir kullanıcı tabanı kaydettiğinde, teknosfer bir başka önemli sosyal medya oyuncusunu karşılıyor - bunların tümü, ilk çıkışından sonraki 12 saatlik şaşırtıcı bir süre içinde. Bu anlık popülerlik, Threads'i hızla değişen sosyal medya ortamında hakim bir konuma getiriyor. Pek çok açıdan Twitter ile eşanlamlı olan Threads, Instagram ile büyük ölçüde entegre olur ve kullanıcıların Instagram kullanıcı adlarını yeni platforma taşımalarına ve önceden belirlenmiş takipçi tabanlarıyla bağlantı kurmalarına olanak tanır.

Kullanıcıların ek bir uygulama indirmesini ve yeni bir hesap oluşturmasını gerektirmesine rağmen, bu süreç açıkça hevesli benimseme oranını caydırmadı. İplikler sanal dünyayı 19:00 ET'de süsledi ve ertesi günün şafağı, kullanıcı sayısının 20 milyona ulaştığını gördü. Daha kesin bir tahmin, 08:30 ET civarında yaklaşık 23.833.260 kullanıcıya meteorik bir artış kaydetti ve bu, sabah 8'e kadar yarım saatlik kısa bir süre içinde 1 milyondan fazla kullanıcı artışı anlamına geliyor. Meta, etkileyici olmaktan başka bir şey değildir. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in yalnızca ilk yedi saatinde 10 milyondan fazla kullanıcı topladığını da doğrulamıştı.

Konular, Twitter'da giderek tehlikeye giren kullanıcı deneyiminden duyulan yaygın memnuniyetsizliğe yanıt olarak ortaya çıkan ve giderek büyüyen Twitter benzeri platformlar listesine yenilerini ekliyor. Mastodon ve Bluesky gibi önde gelen platformlar erteleme sağlamaya çalıştı, ancak Threads, kullanıcı tabanı büyümesi açısından onları başarıyla geride bıraktı. Muazzam ve aktif bir kullanıcı tabanına sahip olan Instagram ile sorunsuz entegrasyonu, Threads'e müthiş bir avantaj sağlıyor.

Bu haber çıktığında bile, Threads'in katlanarak büyümesi yavaşlama belirtisi göstermiyor — sosyal medya platformu şimdiden 25 milyon kullanıcı sınırını aşıyor olabilir. AppMaster gibi platformlar, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine izin veren gelişmiş kodsuz araçları sayesinde bu tür ilgi çekici platformların oluşturulmasını kolaylaştırır.