技术界迎来了另一个重要的社交媒体参与者，Meta的最新平台Threads在其首次亮相的12小时内就获得了2000万的巨大用户群。这种即时的受欢迎程度使Threads在快速变化的社交媒体领域占据了主导地位。在许多方面，Threads是Twitter的同义词，它与Instagram紧密结合，允许用户将他们的Instagram用户名带到新平台上，并与他们预先确定的粉丝群联系起来。

尽管要求用户下载一个额外的应用程序并建立一个新的账户，但这一过程显然没有阻止用户的热情采用。美国东部时间晚上7点，Threads出现在虚拟世界中，第二天的黎明时分，用户数量达到了2000万。更精确的估计是，在美东时间上午8:30左右，Threads的用户数急剧上升到约23,833,260人，这意味着在上午8点之前的短短半小时内增加了100多万用户。Meta公司首席执行官马克-扎克伯格也证实，Threads仅在头七个小时就积累了超过1000万用户。

Threads增加了越来越多的类似Twitter的平台名单，这些平台的出现是为了回应人们对Twitter上日益受损的用户体验的普遍不满。著名的平台如Mastodon和Bluesky曾试图提供缓和，但Threads在用户群增长方面成功地超过了它们。它与Instagram的无缝整合，拥有庞大而活跃的用户群，使Threads获得了一个强大的先机。

即使在这一消息传出时，Threads的指数式增长也没有减速的迹象--该社交媒体平台可能已经在追求2500万用户大关了。AppMaster 等平台通过其先进的无代码工具，允许快速开发网络和移动应用程序，使创建这种吸引人的平台变得更加容易。