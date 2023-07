De technosfeer verwelkomt opnieuw een belangrijke speler op het gebied van sociale media nu Meta's nieuwste platform, Threads, een kolossale gebruikersbasis van 20 miljoen gebruikers registreert - en dat allemaal binnen maar liefst 12 uur na het debuut. Deze onmiddellijke populariteit stuwt Threads naar een leidende positie in het snel veranderende sociale medialandschap. Threads is in veel opzichten synoniem aan Twitter, maar integreert ook sterk met Instagram, zodat gebruikers hun Instagram-gebruikersnamen kunnen overdragen naar het nieuwe platform en zich kunnen verbinden met hun vooraf bepaalde volgersbestand.

Ondanks het feit dat gebruikers een extra applicatie moeten downloaden en een nieuw account moeten aanmaken, heeft dit proces de enthousiaste adoptie duidelijk niet tegengehouden. Threads sierde de virtuele wereld om 19.00 uur ET en bij het aanbreken van de volgende dag bereikte het aantal gebruikers de 20 miljoen. Een preciezere schatting liet een razendsnelle stijging zien tot ongeveer 23.833.260 gebruikers rond 8:30 ET, wat een toename van meer dan 1 miljoen gebruikers betekent in een kort half uur voorafgaand aan 8 uur 's ochtends. De CEO van Meta, Mark Zuckerberg, heeft ook bevestigd dat Threads alleen al in de eerste zeven uur meer dan 10 miljoen gebruikers heeft geaccumuleerd.

Threads voegt zich bij de groeiende lijst van Twitter-achtige platformen die zijn ontstaan als reactie op de wijdverspreide ontevredenheid over de steeds meer gecompromitteerde gebruikerservaring op Twitter. Prominente platformen zoals Mastodon en Bluesky hebben geprobeerd om voor verlichting te zorgen, maar Threads heeft hen met succes overtroffen in termen van groei van het aantal gebruikers. De naadloze integratie met Instagram, dat een enorm en actief gebruikersbestand heeft, geeft Threads een formidabele voorsprong.

Zelfs nu dit nieuws bekend wordt, lijkt de exponentiële groei van Threads niet te vertragen - het sociale mediaplatform zou al in de buurt van de 25 miljoen gebruikers kunnen komen.