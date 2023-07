Die Technosphäre begrüßt einen weiteren bedeutenden Akteur im Bereich der sozialen Medien: Metas neueste Plattform, Threads, verzeichnet eine kolossale Nutzerbasis von 20 Millionen - und das innerhalb von nur 12 Stunden nach ihrem Start. Diese sofortige Popularität verschafft Threads eine führende Position in der sich schnell verändernden Social-Media-Landschaft. Threads ist in vielerlei Hinsicht gleichbedeutend mit Twitter und ist eng mit Instagram verknüpft, so dass die Nutzer ihren Instagram-Benutzernamen auf die neue Plattform übertragen und sich mit ihrer vorgegebenen Follower-Basis verbinden können.

Obwohl die Nutzer eine zusätzliche Anwendung herunterladen und ein neues Konto einrichten müssen, hat dieser Prozess die begeisterte Akzeptanz offensichtlich nicht beeinträchtigt. Um 19 Uhr ET wurde die virtuelle Welt mit Threads beglückt, und im Morgengrauen des nächsten Tages erreichte die Nutzerzahl die 20-Millionen-Grenze. Eine genauere Schätzung ergab einen kometenhaften Anstieg auf ca. 23.833.260 Nutzer gegen 8:30 Uhr ET, was einen Zuwachs von über 1 Million Nutzern innerhalb einer halben Stunde bis 8 Uhr morgens bedeutet. Der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, bestätigte ebenfalls, dass Threads allein in den ersten sieben Stunden über 10 Millionen Nutzer hatte.

Threads reiht sich in die wachsende Liste von Twitter-ähnlichen Plattformen ein, die als Reaktion auf die weit verbreitete Unzufriedenheit mit der zunehmend eingeschränkten Benutzerfreundlichkeit von Twitter entstanden sind. Prominente Plattformen wie Mastodon und Bluesky haben versucht, Abhilfe zu schaffen, aber Threads hat sie in Bezug auf das Wachstum der Nutzerbasis erfolgreich überflügelt. Die nahtlose Integration mit Instagram, das über eine enorme und aktive Nutzerbasis verfügt, verschafft Threads einen gewaltigen Vorsprung.

Das exponentielle Wachstum von Threads zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung - die Social-Media-Plattform könnte bereits die Marke von 25 Millionen Nutzern erreichen. Plattformen wie AppMaster vereinfachen die Erstellung solch ansprechender Plattformen durch ihre fortschrittlichen No-Code-Tools, die eine schnelle Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen ermöglichen.