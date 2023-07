Technosfera wita kolejnego znaczącego gracza w mediach społecznościowych, gdy najnowsza platforma Meta, Threads, rejestruje kolosalną bazę użytkowników wynoszącą 20 milionów - wszystko to w ciągu oszałamiających 12 godzin od debiutu. Ta natychmiastowa popularność sprawia, że Threads zajmuje czołową pozycję w szybko zmieniającym się krajobrazie mediów społecznościowych. Będąc pod wieloma względami synonimem Twittera, Threads w dużym stopniu integruje się z Instagramem, umożliwiając użytkownikom przenoszenie swoich nazw użytkowników z Instagrama na nową platformę, a także łączenie się z wcześniej określoną bazą obserwujących.

Pomimo konieczności pobrania przez użytkowników dodatkowej aplikacji i założenia nowego konta, proces ten najwyraźniej nie zniechęcił entuzjastycznego wskaźnika adopcji. Wątki pojawiły się w wirtualnym świecie o godzinie 19:00 ET, a o świcie następnego dnia liczba użytkowników przekroczyła 20 milionów. Bardziej precyzyjne szacunki odnotowały gwałtowny wzrost do około 23 833 260 użytkowników około godziny 8:30 czasu wschodniego, co oznacza wzrost o ponad 1 milion użytkowników w ciągu pół godziny poprzedzającej godzinę 8 rano. Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, potwierdził również, że Threads zgromadził ponad 10 milionów użytkowników w ciągu zaledwie pierwszych siedmiu godzin.

Threads dołącza do rosnącej listy platform podobnych do Twittera, które pojawiły się w odpowiedzi na powszechne niezadowolenie z coraz gorszego doświadczenia użytkownika na Twitterze. Znane platformy, takie jak Mastodon i Bluesky, próbowały przynieść ulgę, ale Threads z powodzeniem przewyższył je pod względem wzrostu bazy użytkowników. Płynna integracja z Instagramem, który może pochwalić się ogromną i aktywną bazą użytkowników, daje Threads ogromną przewagę.

Nawet w momencie publikacji tej wiadomości, wykładniczy wzrost Threads nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia - platforma mediów społecznościowych może już zabiegać o 25 milionów użytkowników. Platformy takie jak AppMaster ułatwiają tworzenie takich angażujących platform dzięki zaawansowanym narzędziom bez kodu, które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych.