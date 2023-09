Meta présente SeamlessM4T, une traduction pionnière de l'IA multilingue à travers le texte et la parole

En quête d'opportunité dans notre société mondiale multilingue, la puissance technologique Meta a ouvert la voie en révolutionnant le processus de traduction linguistique. La société a annoncé sa dernière idée, SeamlessM4T, un modèle multilingue et multitâche révolutionnaire. Ce modèle innovant est sur le point de fournir un moyen de traduction plus harmonisé, couvrant plusieurs langues et intégrant à la fois le texte et la parole.

En naviguant dans notre société mondialement imbriquée, rendue possible grâce à l’utilisation généralisée d’Internet, de la technologie mobile, des médias sociaux et de diverses plateformes de communication, l’accessibilité du contenu dans diverses langues a connu une augmentation exponentielle. Dans un tel environnement interconnecté, la capacité de communiquer et de comprendre des informations dans n’importe quelle langue devient cruciale. Alors que la capacité de réaliser un tel exploit était autrefois un concept uniquement adopté par la science-fiction, aujourd'hui, l'IA repousse les limites et transforme de telles visions en une réalité technique, tel est le point de vue de Meta, exprimé dans un récent article de blog.

Avec SeamlessM4T à la tête de l'innovation, Meta a proposé un support en matière de reconnaissance vocale automatique, reliant les traductions de la parole au texte et du texte au texte dans près de 100 langues. En outre, la plate-forme s'est également efforcée de traduire des traductions parole-parole et texte-parole, couvrant près de 100 langues d'entrée et 35 langues de sortie.

Dans l'esprit de l'avancement de la recherche collaborative, le projet a été publié sous la licence CC BY-NC 4.0, offrant aux chercheurs la possibilité de s'appuyer sur ses fondations.

S'appuyant sur le lancement de SeamlessM4T, Meta a également publié SeamlessAlign, un ensemble de données pour la traduction multimodale qui englobe 270 000 heures d'alignement de paroles et de textes.

Selon Meta, il a été observé que les programmes de synthèse vocale et de synthèse vocale existants ne font qu'effleurer la surface en s'adaptant à la pléthore de langues du monde. L’introduction de ce nouveau projet annonce un changement substantiel vers un bassin de langues élargi.

Ce changement progressif constitue la dernière étape dans les efforts continus de Meta dans le domaine, faisant suite à des initiatives révolutionnaires précédentes telles que No Language Left Behind, Universal Speech Translator, SpeechMatrix et Massively Multilingual Speech.

Comme on s'y attend d'un géant de la technologie responsable, Meta a partagé son point de vue sur les mesures diligentes prises pour assurer un développement responsable du modèle conformément à ses cinq piliers au sein de l'IA responsable. Des efforts tels que la recherche sur la toxicité et les biais, ainsi que l'évaluation des préjugés sexistes du modèle sont intégrés pour une compréhension approfondie et l'atténuation des sensibilités possibles au sein du modèle.

Notre engagement à renforcer la sûreté et la sécurité est indéfectible. Nous nous efforçons constamment d'améliorer la recherche et de mettre en œuvre des mesures pour affiner continuellement SeamlessM4T tout en nous efforçant de minimiser les occurrences de toxicité observées dans le modèle, a déclaré Meta.

Alors que les plateformes no-code et low-code prospèrent, briser les barrières linguistiques de manière transparente et efficace constitue une étape importante. D' AppMaster à d'autres plates-formes, l'accent mis sur le support multilingue est une tendance croissante qui ne fera que se développer.