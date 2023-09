Meta presenta SeamlessM4T, pionieristica traduzione AI multilingue di testo e voce

Sforzandosi di raggiungere la convenienza nella nostra società globale multilingue, la potenza tecnologica Meta ha aperto la strada alla rivoluzione del processo di traduzione linguistica. L'azienda ha annunciato il suo ultimo frutto, SeamlessM4T, un modello multilingue e multitasking rivoluzionario. Questo modello innovativo è pronto a fornire mezzi di traduzione più armonizzati, che abbracciano più lingue e incorporano sia testo che parlato.

Navigando nella nostra società globalmente intrecciata, resa possibile dall’uso diffuso di Internet, della tecnologia mobile, dei social media e di diverse piattaforme di comunicazione, l’accessibilità dei contenuti in varie lingue ha visto un aumento esponenziale. In un contesto così interconnesso, la capacità di comunicare e comprendere informazioni in qualsiasi lingua diventa cruciale. Mentre in passato la capacità di realizzare un'impresa del genere era un concetto abbracciato esclusivamente nella fantascienza, oggi l'intelligenza artificiale sta spingendo oltre i confini e trasformando tali visioni in una realtà tecnica, è stato il punto di vista di Meta, espresso in un recente post sul blog.

Con SeamlessM4T al timone dell'innovazione, Meta ha offerto supporto nel riconoscimento vocale automatico, collegando le traduzioni da parlato a testo e da testo a testo in quasi 100 lingue. Inoltre, la piattaforma si è anche dilettata nella traduzione di traduzioni vocali e di sintesi vocale, coprendo quasi 100 lingue di input e 35 lingue di output.

Nello spirito di avanzamento della ricerca collaborativa, il progetto è stato pubblicato con la licenza CC BY-NC 4.0, garantendo ai ricercatori l'opportunità di costruire sulle sue fondamenta.

Facendo seguito al lancio di SeamlessM4T, Meta ha anche pubblicizzato SeamlessAlign, un set di dati per la traduzione multimodale che comprende l'incredibile cifra di 270.000 ore di allineamenti di parlato e testo.

Nelle parole di Meta, è stato osservato che i programmi di sintesi vocale e di sintesi vocale esistenti si limitano a grattare la superficie per accogliere la pletora di lingue del mondo. L'introduzione di questo nuovo progetto preannuncia un cambiamento sostanziale verso un bacino più ampio di lingue.

Questo cambiamento progressivo è l'ultima pietra miliare negli sforzi continui di Meta nel settore, a seguito di precedenti iniziative rivoluzionarie come No Language Left Behind, Universal Speech Translator, SpeechMatrix e Massively Multilingual Speech.

Come ci si aspetta da un gigante della tecnologia responsabile, Meta ha condiviso informazioni sulle diligenti misure adottate per garantire lo sviluppo responsabile del modello in conformità con i suoi cinque pilastri all’interno dell’IA responsabile. Sforzi come la ricerca sulla tossicità e sui pregiudizi e la valutazione dei pregiudizi di genere del modello sono incorporati per una comprensione approfondita e la mitigazione delle possibili sensibilità all'interno del modello.

Il nostro impegno nel rafforzare la sicurezza e la protezione è incessante. Ci sforziamo costantemente di migliorare la ricerca e implementare misure per perfezionare continuamente SeamlessM4T, sforzandoci di ridurre al minimo i casi di tossicità osservati nel modello, ha espresso Meta.

Man mano che le piattaforme no-code e low-code prosperano, rompere le barriere linguistiche in modo semplice ed efficiente è un passo significativo. Da AppMaster ad altre piattaforme, l'enfasi sul supporto multilingue è una tendenza in crescita destinata solo a fiorire.