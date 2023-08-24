ميتا تقدم SeamlessM4T، وهي ترجمة رائدة متعددة اللغات تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر النص والكلام

في سعيها لتحقيق المنفعة في مجتمعنا العالمي متعدد اللغات، مهدت شركة Meta القوية في مجال التكنولوجيا الطريق لإحداث ثورة في عملية ترجمة اللغات. أعلنت الشركة عن أحدث أفكارها، SeamlessM4T، وهو نموذج رائد متعدد اللغات ومتعدد المهام. يستعد هذا النموذج المبتكر لتقديم وسيلة ترجمة أكثر انسجامًا، تمتد عبر لغات متعددة وتتضمن النص والكلام.

من خلال التنقل عبر مجتمعنا المتشابك عالميًا، والذي أصبح ممكنًا من خلال الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال المتنوعة، شهدت إمكانية الوصول إلى المحتوى بمختلف اللغات زيادة هائلة. في مثل هذا الإعداد المترابط، تصبح القدرة على التواصل وفهم المعلومات بأي لغة أمرًا بالغ الأهمية. في حين أن القدرة على تحقيق مثل هذا العمل الفذ كانت في السابق مفهومًا تم تبنيه فقط في الخيال العلمي، فإن الذكاء الاصطناعي اليوم يدفع الحدود ويحول مثل هذه الرؤى إلى واقع تقني، كما تم التعبير عن وجهة نظر ميتا في منشور مدونة حديث.

مع وجود SeamlessM4T على رأس الابتكار، قدمت Meta الدعم في التعرف التلقائي على الكلام، وربط الترجمات من الكلام إلى النص، والنص إلى النص بما يقرب من 100 لغة. علاوة على ذلك، شاركت المنصة أيضًا في ترجمة ترجمات الكلام إلى كلام وتحويل النص إلى كلام، والتي تغطي ما يقرب من 100 لغة إدخال و35 لغة إخراج.

انطلاقًا من روح التقدم البحثي التعاوني، تم نشر المشروع بموجب ترخيص CC BY-NC 4.0، مما منح الباحثين الفرصة للبناء على أساسه.

وبالاستفادة من إطلاق SeamlessM4T، قامت Meta أيضًا بنشر SeamlessAlign، وهي مجموعة بيانات للترجمة متعددة الوسائط تشمل 270,000 ساعة مذهلة من محاذاة الكلام والنص.

وعلى حد تعبير ميتا، فقد لوحظ أن برامج تحويل الكلام إلى كلام وتحويل الكلام إلى نص الموجودة لا تؤدي إلا إلى خدش السطح في استيعاب عدد كبير من اللغات في العالم. إن تقديم هذا المشروع الجديد يبشر بتحول كبير نحو تلبية احتياجات مجموعة واسعة من اللغات.

يعد هذا التحول التدريجي أحدث علامة فارقة في جهود Meta المستمرة في هذا المجال، بعد المبادرات الرائدة السابقة مثل No Language Left Behind، وUniversal Speech Translator، وSpeechMatrix، وMassively Multilingual Speech.

وكما هو متوقع من عملاق التكنولوجيا المسؤول، شاركت Meta رؤى حول الخطوات الحثيثة المتخذة لضمان التطوير المسؤول للنموذج وفقًا لأركانه الخمسة ضمن الذكاء الاصطناعي المسؤول. تم دمج الجهود مثل أبحاث السمية والتحيز، وتقييم التحيز الجنسي للنموذج من أجل الفهم المتعمق وتخفيف الحساسيات المحتملة داخل النموذج.

إن التزامنا بتعزيز السلامة والأمن لا هوادة فيه. نحن نسعى جاهدين لتعزيز البحث وتنفيذ التدابير لتحسين SeamlessM4T باستمرار مع السعي لتقليل حالات التسمم التي شهدها النموذج، كما عبر ميتا.

مع ازدهار الأنظمة الأساسية no-code low-code ، يعد كسر حواجز اللغة بسلاسة وكفاءة خطوة مهمة. من AppMaster إلى الأنظمة الأساسية الأخرى، يعد التركيز على الدعم متعدد اللغات اتجاهًا متزايدًا من المتوقع أن يزدهر.