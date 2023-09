Meta apresenta SeamlessM4T, pioneira na tradução de IA multilíngue em texto e fala

Esforçando-se pela conveniência em nossa sociedade global multilíngue, a potência tecnológica Meta abriu o caminho para revolucionar o processo de tradução de idiomas. A empresa anunciou sua mais recente ideia, SeamlessM4T, um modelo multilíngue e multitarefa inovador. Este modelo inovador está preparado para fornecer meios de tradução mais harmonizados, abrangendo vários idiomas e incorporando texto e fala.

Navegando pela nossa sociedade globalmente interligada, possibilitada pela utilização generalizada da Internet, da tecnologia móvel, das redes sociais e de diversas plataformas de comunicação, a acessibilidade de conteúdos em vários idiomas tem registado um aumento exponencial. Num ambiente tão interligado, a capacidade de comunicar e compreender informações em qualquer idioma torna-se crucial. Embora a capacidade de alcançar tal feito fosse anteriormente um conceito abraçado apenas na ficção científica, hoje a IA está a ultrapassar os limites e a transformar tais visões numa realidade técnica, foi o ponto de vista da Meta, expresso num post recente no blog.

Com o SeamlessM4T no comando da inovação, a Meta ofereceu suporte em reconhecimento automático de fala, unindo traduções de fala para texto e texto para texto em quase 100 idiomas. Além disso, a plataforma também se interessou pela tradução de fala para fala e de texto para fala, cobrindo quase 100 idiomas de entrada e 35 idiomas de saída.

No espírito do avanço da pesquisa colaborativa, o projeto foi publicado sob a licença CC BY-NC 4.0, concedendo aos pesquisadores a oportunidade de desenvolver sua base.

Aproveitando o lançamento do SeamlessM4T, a Meta também divulgou o SeamlessAlign, um conjunto de dados para tradução multimodal que abrange impressionantes 270.000 horas de fala e alinhamentos de texto.

Nas palavras de Meta, foi observado que os programas existentes de fala para fala e fala para texto apenas arranham a superfície para acomodar a infinidade de idiomas do mundo. A introdução deste novo projeto anuncia uma mudança substancial no sentido de atender a um conjunto ampliado de línguas.

Esta mudança progressiva é o marco mais recente nos esforços contínuos da Meta no domínio, após iniciativas inovadoras anteriores, como No Language Left Behind, Universal Speech Translator, SpeechMatrix e Massively Multilingual Speech.

Como esperado de um gigante da tecnologia responsável, Meta compartilhou informações sobre as medidas diligentes tomadas para garantir o desenvolvimento responsável do modelo de acordo com seus cinco pilares dentro da IA ​​Responsável. Esforços como pesquisa de toxicidade e preconceito e avaliação de preconceito de gênero do modelo são incorporados para compreensão aprofundada e mitigação de possíveis sensibilidades dentro do modelo.

Nosso compromisso em reforçar a segurança e a proteção é implacável. Nós nos esforçamos persistentemente para aprimorar a pesquisa e implementar medidas para refinar continuamente o SeamlessM4T, ao mesmo tempo que nos esforçamos para minimizar as ocorrências de toxicidade testemunhadas no modelo, disse Meta.

À medida que as plataformas no-code e low-code prosperam, quebrar as barreiras linguísticas de forma contínua e eficiente é um passo significativo. Do AppMaster a outras plataformas, a ênfase no suporte multilíngue é uma tendência crescente que deverá crescer.