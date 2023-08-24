Meta, Metin ve Konuşmada Çok Dilde Yapay Zeka Çevirisine Öncü Olan SeamlessM4T'yi Tanıtıyor

Çok dilli küresel toplumumuzda amaca uygun olmaya çabalayan teknoloji devi Meta, dil çevirileri sürecinde devrim yaratmanın yolunu açtı. Şirket, çığır açan çok dilli ve çoklu görev modeli olan en son buluşu SeamlessM4T'yi duyurdu. Bu yenilikçi model, birden fazla dile yayılan ve hem metin hem de konuşmayı birleştiren, daha uyumlu bir çeviri aracı sunmaya hazırlanıyor.

İnternetin, mobil teknolojinin, sosyal medyanın ve çeşitli iletişim platformlarının yaygın kullanımı sayesinde küresel olarak iç içe geçmiş toplumumuzda gezinmek, çeşitli dillerdeki içeriğe erişilebilirlik katlanarak arttı. Böyle birbirine bağlı bir ortamda, herhangi bir dilde iletişim kurma ve bilgiyi anlama yeteneği hayati önem taşıyor. Meta'nın yakın tarihli bir blog yazısında ifade ettiği bakış açısına göre, böyle bir başarıya ulaşma yeteneği önceden yalnızca bilim kurguda benimsenen bir kavram olsa da, bugün yapay zeka sınırları zorluyor ve bu tür vizyonları teknik bir gerçekliğe dönüştürüyor.

Yeniliklerin başındaki SeamlessM4T ile Meta, yaklaşık 100 dilde çevirileri konuşmadan metne ve metinden metne köprüleyerek otomatik konuşma tanıma konusunda destek sundu. Ayrıca platform, neredeyse 100 giriş dilini ve 35 çıkış dilini kapsayan konuşmadan konuşmaya ve metinden konuşmaya çevirilerle de uğraştı.

İşbirliğine dayalı araştırma ilerlemesi ruhuyla proje, CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayınlandı ve araştırmacılara bu temel üzerine geliştirme fırsatı verdi.

SeamlessM4T'nin lansmanını destekleyen Meta, aynı zamanda 270.000 saatlik şaşırtıcı konuşma ve metin hizalamalarını kapsayan çok modlu çeviriye yönelik bir veri seti olan SeamlessAlign'ı da duyurdu.

Meta'nın sözleriyle, mevcut konuşma-konuşma ve konuşma-metin programlarının dünyadaki dil bolluğuna uyum sağlama konusunda yalnızca yüzeyini çizdiği gözlemlenmiştir. Bu yeni projenin tanıtımı, geniş bir dil havuzuna hizmet verme yönünde önemli bir değişimin habercisidir.

Bu ilerici değişim, No Language Left Behind, Universal Speech Translator, SpeechMatrix ve Massively Multilingual Speech gibi önceki çığır açan girişimlerin ardından Meta'nın alanda devam eden çabalarındaki en son kilometre taşıdır.

Sorumlu bir teknoloji devinden beklendiği gibi Meta, Sorumlu Yapay Zeka kapsamındaki beş sütuna uygun olarak modelin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için atılan özenli adımlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Toksisite ve önyargı araştırması ve modelin cinsiyet önyargısı değerlendirmesi gibi çabalar, model içindeki olası hassasiyetlerin derinlemesine anlaşılması ve azaltılması için dahil edilmiştir.

Emniyeti ve güvenliği güçlendirmeye yönelik taahhüdümüz aralıksızdır. Meta, modelde tanık olunan toksisite olaylarını en aza indirmeye çalışırken, SeamlessM4T'yi sürekli olarak geliştirmek için araştırmaları geliştirmeye ve önlemleri uygulamaya çabalıyoruz.

no-code ve low-code platformlar geliştikçe, dil engellerini sorunsuz ve verimli bir şekilde kırmak önemli bir adımdır. AppMaster diğer platformlara kadar, çok dilli desteğe yapılan vurgu, yalnızca filizlenmesi beklenen büyüyen bir trend.