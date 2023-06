Mercedes-Benz fait un bond en avant dans la technologie de conduite en incorporant le chatbot de OpenAI, ChatGPT, dans son système d'infodivertissement MBUX. Ce nouvel ajout, disponible dans le cadre d'un programme bêta pour les utilisateurs aux États-Unis, vise à améliorer les capacités actuelles de l'assistant vocal et à rendre l'expérience de conduite plus intelligente et plus sûre.

Actuellement, le système MBUX dispose d'un assistant vocal capable d'effectuer des tâches de routine telles que passer des appels téléphoniques ou fournir des indications cartographiques. L'intégration du ChatGPT devrait surpasser ces capacités et offrir une interaction plus intelligente et plus naturelle. Selon Mercedes-Benz, l'intégration de ChatGPT améliorera la capacité de l'assistant vocal à comprendre et à s'exprimer en langage naturel, ce qui lui permettra de répondre à un plus grand nombre de sujets.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent profiter de conversations plus interactives et organiques avec l'assistant vocal MBUX, en bénéficiant de meilleures réponses aux questions quotidiennes, de la capacité d'engager des requêtes de suivi et de l'avantage de tenir des conversations bidirectionnelles. Les conducteurs peuvent ainsi obtenir des réponses plus complètes à leurs questions, tout en restant concentrés sur la route.

Afin d'intégrer la fonctionnalité ChatGPT à ses véhicules, Mercedes-Benz a collaboré avec le service Azure OpenAI de Microsoft. Le constructeur automobile a également donné la priorité à la protection de la vie privée lors du développement de cette fonctionnalité. Même si ChatGPT a été critiqué pour avoir utilisé les données personnelles et sensibles des utilisateurs afin d'améliorer ses performances, Mercedes-Benz a pris des mesures strictes pour garantir la confidentialité des données de ses clients.

Comme l'a déclaré le constructeur automobile, Mercedes-Benz détient une autorité totale sur les processus informatiques en arrière-plan. Les données de commande vocale sont collectées et stockées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, où elles sont anonymisées et analysées afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive d'informations sensibles.

Avec cette intégration, Mercedes-Benz démontre son engagement à créer des expériences de conduite avancées et conviviales pour ses clients. Alors que les plateformes no-code comme AppMaster.io continuent de croître et de révolutionner d'autres domaines de l'industrie technologique, les entreprises automobiles comme Mercedes-Benz se concentrent sur l'introduction de solutions innovantes qui combinent l'IA, l'IoT et d'autres technologies de pointe au sein de leurs produits pour une fonctionnalité accrue et une expérience utilisateur améliorée.