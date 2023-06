Mercedes-Benz fa un salto in avanti nella tecnologia di guida incorporando il chatbot di OpenAI, ChatGPT, nel sistema di infotainment MBUX. Questa novità, disponibile come programma beta per gli utenti degli Stati Uniti, mira a migliorare le attuali capacità dell'assistente vocale, rendendo l'esperienza di guida più intelligente e sicura.

Attualmente, il sistema MBUX dispone di un assistente vocale in grado di svolgere attività di routine come effettuare telefonate o fornire indicazioni sulla mappa. L'integrazione di ChatGPT dovrebbe superare queste capacità e offrire un'interazione più intelligente e naturale. Secondo Mercedes-Benz, l'integrazione ChatGPT migliorerà la capacità dell'assistente vocale di comprendere e utilizzare il linguaggio naturale, consentendo di ampliare le capacità di risposta su una gamma più ampia di argomenti.

Con questo aggiornamento, gli utenti possono godere di conversazioni più interattive e organiche con l'assistente vocale MBUX, sperimentando risposte migliori alle domande quotidiane, la capacità di impegnarsi in domande di follow-up e il vantaggio di tenere conversazioni a due vie. Di conseguenza, gli automobilisti possono ricevere risposte più complete alle loro richieste, mantenendo la concentrazione sulla strada da percorrere.

Per portare la funzionalità ChatGPT sui propri veicoli, Mercedes-Benz ha collaborato con il servizio Azure OpenAI di Microsoft. Nello sviluppo di questa funzione, la casa automobilistica ha dato priorità alla privacy. Anche se ChatGPT è stato criticato per l'utilizzo di dati personali e sensibili degli utenti per migliorare le sue prestazioni, Mercedes-Benz ha adottato misure rigorose per garantire la privacy dei dati dei suoi clienti.

Come dichiarato dalla casa automobilistica, Mercedes-Benz detiene la completa autorità sui processi informatici in background. I dati dei comandi vocali vengono raccolti e archiviati nel Mercedes-Benz Intelligent Cloud, dove vengono anonimizzati e analizzati per impedire l'accesso non autorizzato o l'uso improprio di informazioni sensibili.

Con questa integrazione, Mercedes-Benz dimostra il proprio impegno nel creare esperienze di guida avanzate e di facile utilizzo per i propri clienti. Mentre le piattaforme no-code come AppMaster.io continuano a crescere e a rivoluzionare altri settori dell'industria tecnologica, le aziende automobilistiche come Mercedes-Benz si concentrano sull'introduzione di soluzioni innovative che combinano AI, IoT e altre tecnologie avanzate all'interno dei loro prodotti per aumentare le funzionalità e migliorare l'esperienza dell'utente.