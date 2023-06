A Mercedes-Benz está a dar um salto em frente na tecnologia de condução ao incorporar o chatbot da OpenAI, ChatGPT, no seu sistema de infotainment MBUX. Esta nova adição, disponível como um programa beta para utilizadores nos Estados Unidos, tem como objetivo elevar as actuais capacidades do assistente de voz, tornando a experiência de condução mais inteligente e segura.

Atualmente, o sistema MBUX tem um assistente de voz que pode realizar tarefas de rotina, como fazer chamadas telefónicas ou fornecer direcções no mapa. Espera-se que a integração do ChatGPT ultrapasse estas capacidades e ofereça uma interação mais inteligente e natural. De acordo com a Mercedes-Benz, a integração do ChatGPT irá melhorar a capacidade do assistente de voz para compreender e interagir em linguagem natural, permitindo capacidades de resposta alargadas numa gama mais ampla de tópicos.

Com esta atualização, os utilizadores podem desfrutar de conversas mais interactivas e orgânicas com o assistente de voz MBUX, experimentando respostas melhoradas a perguntas diárias, a capacidade de se envolver em consultas de acompanhamento e a vantagem de manter conversas bidireccionais. Como resultado, os condutores podem receber respostas mais completas às suas questões, mantendo a concentração na estrada.

Para trazer a funcionalidade ChatGPT para os seus veículos, a Mercedes-Benz colaborou com o serviço Azure OpenAI da Microsoft. O fabricante de automóveis também deu prioridade à privacidade ao desenvolver esta funcionalidade. Embora o ChatGPT tenha sido alvo de críticas por utilizar dados pessoais e sensíveis dos utilizadores para melhorar o seu desempenho, a Mercedes-Benz tomou medidas rigorosas para garantir a privacidade dos dados dos seus clientes.

Conforme declarado pelo fabricante de automóveis, a Mercedes-Benz detém total autoridade sobre os processos de TI em segundo plano. Os dados dos comandos de voz são recolhidos e armazenados na Mercedes-Benz Intelligent Cloud, onde são anonimizados e analisados para evitar o acesso não autorizado ou a utilização indevida de informações sensíveis.

Com esta integração, a Mercedes-Benz demonstra o seu empenho em criar experiências de condução avançadas e de fácil utilização para os seus clientes. À medida que as plataformas no-code, como a AppMaster.io, continuam a crescer e a revolucionar outros domínios da indústria tecnológica, as empresas do sector automóvel, como a Mercedes-Benz, estão concentradas na introdução de soluções inovadoras que combinam IA, IoT e outras tecnologias avançadas nos seus produtos para aumentar a funcionalidade e melhorar a experiência do utilizador.