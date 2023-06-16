تخطو مرسيدس-بنز قفزة إلى الأمام في تكنولوجيا القيادة من خلال دمج روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI ، ChatGPT ، في نظام MBUX للمعلومات والترفيه. تهدف هذه الإضافة الجديدة ، المتوفرة كبرنامج تجريبي للمستخدمين في الولايات المتحدة ، إلى رفع قدرات المساعد الصوتي الحالية ، مما يجعل تجربة القيادة أكثر ذكاءً وأمانًا.

في الوقت الحالي ، يحتوي نظام MBUX على مساعد صوتي يمكنه تنفيذ المهام الروتينية مثل إجراء مكالمات هاتفية أو توفير اتجاهات الخريطة. من المتوقع أن يتجاوز تكامل ChatGPT هذه القدرات ويقدم تفاعلًا أكثر ذكاءً وطبيعية. وفقًا لمرسيدس-بنز ، سيعزز تكامل ChatGPT قدرة المساعد الصوتي على فهم اللغة الطبيعية والانخراط فيها ، مما يتيح إمكانات استجابة موسعة في نطاق أوسع من الموضوعات.

مع هذا التحديث ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمحادثات تفاعلية وعضوية أكثر مع المساعد الصوتي MBUX ، وتجربة استجابات محسنة للأسئلة اليومية ، والقدرة على المشاركة في استفسارات المتابعة ، وميزة إجراء محادثات ثنائية الاتجاه. نتيجة لذلك ، يمكن للسائقين تلقي إجابات أكثر شمولاً على استفساراتهم ، كل ذلك مع الحفاظ على التركيز على الطريق أمامهم.

من أجل توفير وظائف ChatGPT لسياراتهم ، تعاونت Mercedes-Benz مع خدمة Azure OpenAI من Microsoft. أعطت الشركة المصنعة للسيارات الأولوية للخصوصية عند تطوير هذه الميزة. على الرغم من أن ChatGPT واجهت انتقادات لاستخدام بيانات المستخدمين الشخصية والحساسة لتحسين أدائها ، فقد اتخذت مرسيدس-بنز إجراءات صارمة لضمان خصوصية البيانات لعملائها.

كما صرحت شركة صناعة السيارات ، تتمتع مرسيدس-بنز بالسلطة الكاملة على عمليات تكنولوجيا المعلومات في الخلفية. يتم جمع بيانات الأوامر الصوتية وتخزينها في سحابة مرسيدس-بنز الذكية ، حيث تخضع لإخفاء الهوية والتحليل لمنع الوصول غير المصرح به أو إساءة استخدام المعلومات الحساسة.

من خلال هذا التكامل ، تثبت مرسيدس-بنز التزامها بتوفير تجارب قيادة متقدمة وسهلة الاستخدام لعملائها. نظرًا لأن المنصات no-code مثل AppMaster.io تستمر في النمو وإحداث ثورة في المجالات الأخرى داخل صناعة التكنولوجيا ، تركز شركات السيارات مثل Mercedes-Benz على تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة الأخرى داخل منتجاتها لزيادة الوظائف و تجربة مستخدم محسنة.