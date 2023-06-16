Mercedes-Benz делает скачок вперед в технологии вождения, внедряя чат-бота OpenAI ChatGPT в свою информационно-развлекательную систему MBUX. Это новое дополнение, доступное в рамках бета-программы для пользователей в США, призвано расширить возможности текущего голосового помощника, сделав вождение более интеллектуальным и безопасным.

В настоящее время система MBUX оснащена голосовым помощником, который может выполнять такие рутинные задачи, как совершение телефонных звонков или предоставление маршрутов по карте. Ожидается, что интеграция ChatGPT превзойдет эти возможности и обеспечит более интеллектуальное и естественное взаимодействие. По словам Mercedes-Benz, интеграция ChatGPT улучшит способность голосового помощника понимать и использовать естественный язык, что позволит расширить возможности ответа на более широкий круг вопросов.

Благодаря этому обновлению пользователи смогут наслаждаться более интерактивным и органичным общением с голосовым помощником MBUX, получая улучшенные ответы на повседневные вопросы, возможность участия в последующих запросах и преимущество ведения двустороннего разговора. В результате водители смогут получать более полные ответы на свои вопросы, не отвлекаясь от дороги.

Чтобы внедрить функцию ChatGPT в свои автомобили, Mercedes-Benz сотрудничал с сервисом Microsoft Azure OpenAI. При разработке этой функции автопроизводитель также уделил особое внимание конфиденциальности. Несмотря на то, что ChatGPT подвергся критике за использование личных и конфиденциальных данных пользователей для улучшения своей работы, Mercedes-Benz принял строгие меры для обеспечения конфиденциальности данных своих клиентов.

Как заявляет автопроизводитель, Mercedes-Benz обладает полной властью над IT-процессами в фоновом режиме. Данные голосовых команд собираются и хранятся в облаке Mercedes-Benz Intelligent Cloud, где они подвергаются анонимизации и анализу для предотвращения несанкционированного доступа или неправильного использования конфиденциальной информации.

С помощью этой интеграции Mercedes-Benz демонстрирует свою приверженность созданию передовых и удобных в использовании возможностей вождения для своих клиентов. Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster.io, продолжают расти и революционизировать другие области технологической индустрии, автомобильные компании, такие как Mercedes-Benz, сосредоточены на внедрении инновационных решений, сочетающих ИИ, IoT и другие передовые технологии в своих продуктах для повышения функциональности и улучшения пользовательского опыта.