Mercedes-Benz, OpenAI sohbet robotu ChatGPT'yi MBUX bilgi-eğlence sistemine dahil ederek sürüş teknolojisinde bir sıçrama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için bir beta programı olarak sunulan bu yeni eklenti, mevcut sesli asistan yeteneklerini artırarak sürüş deneyimini daha akıllı ve daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Şu anda MBUX sistemi, telefon görüşmeleri yapmak veya harita yönlendirmeleri sağlamak gibi rutin görevleri yerine getirebilen bir sesli yardımcıya sahiptir. ChatGPT entegrasyonunun bu yetenekleri aşması ve daha akıllı ve doğal bir etkileşim sunması bekleniyor. Mercedes-Benz'e göre, ChatGPT entegrasyonu, sesli asistanın doğal dili anlama ve doğal dili kullanma becerisini geliştirecek ve daha geniş bir konu yelpazesinde genişletilmiş yanıt yetenekleri sağlayacaktır.

Bu güncelleme ile kullanıcılar, MBUX sesli asistanıyla daha etkileşimli ve organik konuşmaların keyfini çıkarabilir, günlük sorulara daha iyi yanıtlar alabilir, takip eden sorgulara katılma kapasitesi ve iki yönlü konuşma yapma avantajı yaşayabilir. Sonuç olarak, sürücüler önlerindeki yola odaklanmayı sürdürürken sorularına daha kapsamlı yanıtlar alabilirler.

Mercedes-Benz, ChatGPT işlevselliğini araçlarına getirmek için Microsoft'un Azure OpenAI hizmetiyle işbirliği yaptı. Otomobil üreticisi de bu özelliği geliştirirken gizliliğe öncelik vermiş. ChatGPT, performansını artırmak için kullanıcıların kişisel ve hassas verilerini kullandığı için eleştirilere maruz kalsa da Mercedes-Benz, müşterilerinin veri gizliliğini sağlamak için katı önlemler aldı.

Otomobil üreticisi tarafından belirtildiği gibi Mercedes-Benz, arka planda BT süreçleri üzerinde tam yetkiye sahiptir. Sesli komut verileri, hassas bilgilere yetkisiz erişimi veya kötüye kullanımı önlemek için anonimleştirme ve analizden geçirildiği Mercedes-Benz Intelligent Cloud'da toplanır ve saklanır.

Bu entegrasyonla Mercedes-Benz, müşterileri için gelişmiş ve kullanıcı dostu sürüş deneyimleri yaratma taahhüdünü gösteriyor. AppMaster.io gibi no-code platformlar büyümeye ve teknoloji endüstrisindeki diğer alanlarda devrim yaratmaya devam ederken, Mercedes-Benz gibi otomotiv şirketleri, daha fazla işlevsellik için ürünlerinde AI, IoT ve diğer gelişmiş teknolojileri birleştiren yenilikçi çözümler sunmaya odaklanıyor. gelişmiş bir kullanıcı deneyimi.