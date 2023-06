Mit der Integration des Chatbots ChatGPT von OpenAI in das MBUX-Infotainmentsystem macht Mercedes-Benz einen Sprung nach vorn in der Fahrtechnologie. Diese neue Ergänzung, die als Betaprogramm für Nutzer in den USA verfügbar ist, zielt darauf ab, die aktuellen Sprachassistentenfähigkeiten zu verbessern und das Fahrerlebnis intelligenter und sicherer zu machen.

Gegenwärtig verfügt das MBUX-System über einen Sprachassistenten, der Routineaufgaben wie Telefonanrufe oder Kartenanweisungen ausführen kann. Es wird erwartet, dass die ChatGPT-Integration diese Fähigkeiten übertrifft und eine intelligentere und natürlichere Interaktion bietet. Nach Angaben von Mercedes-Benz wird die ChatGPT-Integration die Fähigkeit des Sprachassistenten verbessern, natürliche Sprache zu verstehen und zu verwenden, was erweiterte Antwortmöglichkeiten zu einer breiteren Palette von Themen ermöglicht.

Mit diesem Update können Nutzer interaktivere und natürlichere Unterhaltungen mit dem MBUX-Sprachassistenten führen. Sie erhalten bessere Antworten auf alltägliche Fragen, können Folgefragen stellen und haben den Vorteil, Zwei-Wege-Gespräche zu führen. Als Ergebnis können Fahrer umfassendere Antworten auf ihre Anfragen erhalten, während sie sich auf die Straße konzentrieren können.

Um die ChatGPT-Funktionalität in seine Fahrzeuge zu bringen, hat Mercedes-Benz mit Microsofts Azure OpenAI Service zusammengearbeitet. Der Automobilhersteller hat bei der Entwicklung dieser Funktion auch dem Datenschutz Priorität eingeräumt. Obwohl ChatGPT in die Kritik geraten ist, weil es die persönlichen und sensiblen Daten der Nutzer zur Leistungssteigerung verwendet, hat Mercedes-Benz strenge Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz für seine Kunden zu gewährleisten.

Wie der Automobilhersteller mitteilt, hat Mercedes-Benz die volle Kontrolle über die IT-Prozesse im Hintergrund. Die Sprachsteuerungsdaten werden in der Mercedes-Benz Intelligent Cloud gesammelt und gespeichert. Dort werden sie anonymisiert und analysiert, um einen unberechtigten Zugriff oder Missbrauch sensibler Informationen zu verhindern.

Mit dieser Integration unterstreicht Mercedes-Benz sein Engagement für die Schaffung fortschrittlicher und benutzerfreundlicher Fahrerlebnisse für seine Kunden. Während no-code Plattformen wie AppMaster.io weiter wachsen und andere Bereiche der Tech-Industrie revolutionieren, konzentrieren sich Automobilunternehmen wie Mercedes-Benz auf die Einführung innovativer Lösungen, die KI, IoT und andere fortschrittliche Technologien in ihren Produkten kombinieren, um die Funktionalität und das Nutzererlebnis zu verbessern.