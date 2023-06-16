梅赛德斯-奔驰通过将OpenAI"聊天机器人 "ChatGPT纳入其MBUX信息娱乐系统，在驾驶技术方面取得了飞跃性进展。这项新功能是为美国用户提供的测试项目，旨在提升当前的语音助理能力，使驾驶体验更加智能和安全。

目前，MBUX系统有一个语音助手，可以执行常规任务，如打电话或提供地图指示。ChatGPT的整合预计将超越这些能力，并提供更智能和自然的互动。据梅赛德斯-奔驰称，ChatGPT整合将增强语音助手对自然语言的理解和参与能力，使其在更广泛的主题上扩大响应能力。

通过这一更新，用户可以享受到与MBUX语音助手更多的互动和有机的对话，体验到对日常问题更好的回应，参与后续查询的能力，以及进行双向对话的优势。因此，司机可以得到更全面的答案，同时保持对前方道路的关注。

为了给他们的车辆带来ChatGPT功能，梅赛德斯-奔驰与微软的Azure OpenAI服务进行了合作。这家汽车制造商在开发这一功能时还优先考虑了隐私。尽管ChatGPT因使用用户的个人和敏感数据来提高其性能而面临批评，但梅赛德斯-奔驰已经采取了严格的措施来确保其客户的数据隐私。

正如该汽车制造商所言，梅赛德斯-奔驰对后台的IT流程拥有完全的权力。语音指令数据被收集并存储在梅赛德斯-奔驰智能云中，在那里经过匿名化和分析，以防止未经授权的访问或滥用敏感信息。

通过这种整合，梅赛德斯-奔驰展示了其为客户创造先进和用户友好的驾驶体验的承诺。随着像AppMaster.io这样的no-code 平台继续增长并彻底改变了科技行业的其他领域，像梅赛德斯-奔驰这样的汽车公司正专注于引入创新解决方案，在其产品中结合人工智能、物联网和其他先进技术，以增加功能和增强用户体验。