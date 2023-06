Mercedes-Benz maakt een sprong voorwaarts in rijtechnologie door de chatbot ChatGPT van OpenAI op te nemen in het MBUX infotainmentsysteem. Deze nieuwe toevoeging, die beschikbaar is als bètaprogramma voor gebruikers in de Verenigde Staten, is bedoeld om de huidige mogelijkheden van de spraakassistent te verbeteren, waardoor de rijervaring slimmer en veiliger wordt.

Op dit moment heeft het MBUX-systeem een spraakassistent die routinetaken kan uitvoeren, zoals het voeren van telefoongesprekken of het geven van routebeschrijvingen. De ChatGPT-integratie zal deze mogelijkheden naar verwachting overtreffen en een intelligentere en natuurlijkere interactie bieden. Volgens Mercedes-Benz zal de ChatGPT-integratie de spraakassistent beter in staat stellen om natuurlijke taal te begrijpen en te gebruiken, waardoor de antwoordmogelijkheden over een breder scala aan onderwerpen worden uitgebreid.

Met deze update kunnen gebruikers genieten van meer interactieve en organische gesprekken met de MBUX spraakassistent, met verbeterde antwoorden op dagelijkse vragen, de mogelijkheid om vervolgvragen te stellen en het voordeel van tweeweggesprekken. Het resultaat is dat bestuurders uitgebreidere antwoorden krijgen op hun vragen, terwijl ze zich op de weg kunnen blijven concentreren.

Om de ChatGPT-functionaliteit naar hun voertuigen te brengen, werkte Mercedes-Benz samen met de Azure OpenAI-service van Microsoft. De autofabrikant heeft bij de ontwikkeling van deze functie ook prioriteit gegeven aan privacy. Hoewel ChatGPT kritiek te verduren heeft gekregen omdat het persoonlijke en gevoelige gegevens van gebruikers zou gebruiken om de prestaties te verbeteren, heeft Mercedes-Benz strenge maatregelen genomen om de gegevensprivacy van zijn klanten te waarborgen.

Zoals de autofabrikant aangeeft, heeft Mercedes-Benz de volledige zeggenschap over de IT-processen op de achtergrond. Spraakbesturingsgegevens worden verzameld en opgeslagen in de Mercedes-Benz Intelligent Cloud, waar ze worden geanonimiseerd en geanalyseerd om onbevoegde toegang of misbruik van gevoelige informatie te voorkomen.

Met deze integratie toont Mercedes-Benz zijn toewijding aan het creëren van geavanceerde en gebruiksvriendelijke rijervaringen voor zijn klanten. Terwijl no-code platformen zoals AppMaster.io blijven groeien en een revolutie teweegbrengen in andere domeinen binnen de technologische industrie, zijn autobedrijven zoals Mercedes-Benz gefocust op het introduceren van innovatieve oplossingen die AI, IoT en andere geavanceerde technologieën combineren in hun producten voor meer functionaliteit en een verbeterde gebruikerservaring.