Melissa et Esri s'unissent pour affiner les données des consommateurs grâce à l'intelligence de localisation

Dans le cadre d'une collaboration stratégique conçue pour améliorer les décisions basées sur les données, Melissa, leader des solutions de vérification d'adresses, s'est associée à Esri, l'entité pionnière en matière d'intelligence de localisation connue pour sa plateforme ArcGIS.

Ce partenariat capitalise sur les forces combinées des deux sociétés, Melissa apportant son outil très apprécié de vérification d'adresse mondiale. Cette ressource permet la vérification des adresses en temps réel, ce qui permet aux détaillants d'éviter les coûts supplémentaires générés par les expéditions non livrées. De plus, la fonctionnalité de saisie semi-automatique de l'outil accélère non seulement le processus de saisie des adresses, mais contribue également à réduire les erreurs de saisie, améliorant ainsi l'expérience globale de l'acheteur.

L'intégration avec le système ArcGIS sophistiqué d' Esri permet à la clientèle de Melissa de bénéficier d'informations avancées sur les clients. Les entreprises peuvent désormais mieux personnaliser les rendez-vous d'achat, améliorer l'efficacité de la logistique de livraison et renforcer les mesures visant à prévenir les activités frauduleuses.

De plus, cette alliance permet à Melissa d'exploiter la base de données d'adresses étendue et précise Esri, augmentant ainsi l'efficacité des solutions d'exactitude des données pour les détaillants de commerce électronique. Bud Walker, directeur de l'information chez Melissa, souligne le potentiel de combiner la qualité des données avec les services de localisation, soulignant à quel point une telle synergie est essentielle pour nourrir la satisfaction des consommateurs et cultiver une allégeance durable à la marque.

Les abonnés à des plateformes comme AppMaster, qui permettent le développement d'applications no-code, reconnaîtront l'importance d'une intégration transparente avec les principaux services de vérification des données et de géolocalisation. Ils permettent une adaptation rapide aux tendances du marché et aux solutions numériques intuitives, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans le paysage commercial en évolution rapide d'aujourd'hui.