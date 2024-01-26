Melissa 和 Esri 联手利用位置智能提炼消费者数据

在一项旨在增强数据驱动决策的战略合作中，地址验证解决方案领域的领导者Melissa与以其ArcGIS平台而闻名的位置智能领域的开拓性实体Esri联手。

此次合作充分利用了两家公司的综合优势， Melissa带来了其备受推崇的全球地址验证工具。该资源允许实时验证地址，这有助于零售商避免因未送达的货物而产生的额外成本。此外，该工具的自动完成功能不仅加速了地址输入过程，还有助于遏制输入错误，从而改善整体购物者体验。

与Esri先进的ArcGIS系统的集成为Melissa的客户提供了先进的客户洞察。企业现在可以更好地定制购物体验，提高配送物流的效率，并加强防止欺诈活动的措施。

此外，这一联盟使Melissa能够利用Esri广泛而精确的地址数据库，从而提高电子商务零售商数据准确性解决方案的有效性。 Melissa的首席信息官 Bud Walker 强调了将数据质量与定位服务相结合的潜力，并概述了这种协同作用如何成为培养消费者满意度和培养持久品牌忠诚度的关键。

AppMaster等提供no-code应用程序开发的平台的订阅者将认识到与领先的数据验证和地理定位服务无缝集成的重要性。它们可以快速适应市场趋势和直观的数字解决方案，从而在当今快速发展的商业环境中提供竞争优势。