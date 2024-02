Melissa en Esri bundelen hun krachten om consumentengegevens te verfijnen met locatie-informatie

In een strategische samenwerking die is ontworpen om datagestuurde beslissingen te verbeteren, heeft Melissa, een leider in oplossingen voor adresverificatie, de krachten gebundeld met Esri, de baanbrekende entiteit op het gebied van locatie-intelligentie die bekend staat om zijn ArcGIS platform.

Dit partnerschap profiteert van de gecombineerde sterke punten van beide bedrijven, waarbij Melissa haar hoog aangeschreven Global Address Verification-tool naar voren brengt. Deze hulpbron maakt real-time verificatie van adressen mogelijk, wat voor detailhandelaren een grote rol speelt bij het vermijden van extra kosten als gevolg van niet-bezorgde zendingen. Bovendien versnelt de autocomplete-functionaliteit van de tool niet alleen het adresinvoerproces, maar helpt het ook invoerfouten te beperken, waardoor de algehele winkelervaring wordt verbeterd.

De integratie met Esri 's geavanceerde ArcGIS systeem geeft Melissa 's klantenkring geavanceerde klantinzichten. Bedrijven kunnen nu de winkelervaringen beter afstemmen, de efficiëntie van de bezorglogistiek verbeteren en maatregelen versterken om frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Bovendien stelt deze alliantie Melissa in staat gebruik te maken van de uitgebreide en nauwkeurige adressendatabase van Esri, waardoor de effectiviteit van oplossingen voor gegevensnauwkeurigheid voor e-commerceretailers wordt vergroot. Bud Walker, de Chief Information Officer bij Melissa, benadrukt het potentieel van het combineren van datakwaliteit met locatiediensten, en schetst hoe een dergelijke synergie van cruciaal belang is voor het koesteren van consumentenplezier en het cultiveren van duurzame merkloyaliteit.

