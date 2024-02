Melissa i Esri łączą siły, aby udoskonalić dane konsumentów za pomocą analityki lokalizacyjnej

W ramach strategicznej współpracy mającej na celu usprawnienie decyzji podejmowanych na podstawie danych Melissa, lider rozwiązań do weryfikacji adresów, połączyła siły z Esri, pionierską jednostką w dziedzinie analityki lokalizacyjnej, znaną z platformy ArcGIS.

To partnerstwo wykorzystuje połączone siły obu firm, a Melissa udostępnia swoje wysoko cenione narzędzie do globalnej weryfikacji adresów. Zasób ten pozwala na weryfikację adresów w czasie rzeczywistym, co dla sprzedawców detalicznych pozwala uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z niedostarczonych przesyłek. Co więcej, funkcja autouzupełniania narzędzia nie tylko przyspiesza proces wprowadzania adresu, ale także pomaga ograniczyć błędy przy wprowadzaniu, poprawiając w ten sposób ogólne doświadczenie kupującego.

Integracja z zaawansowanym systemem ArcGIS Esri zapewnia klientom Melissa zaawansowane informacje o klientach. Firmy mogą teraz lepiej dostosowywać spotkania zakupowe, zwiększać efektywność logistyki dostaw i wzmacniać środki zapobiegające nieuczciwym działaniom.

Co więcej, sojusz ten umożliwia Melissa korzystanie z obszernej i precyzyjnej bazy danych adresowych Esri, zwiększając w ten sposób skuteczność rozwiązań zapewniających dokładność danych dla sprzedawców detalicznych w handlu elektronicznym. Bud Walker, dyrektor ds. informacji w Melissa, podkreśla potencjał łączenia jakości danych z usługami lokalizacyjnymi, opisując, w jaki sposób taka synergia jest kluczem do pielęgnowania zadowolenia konsumentów i budowania trwałej lojalności wobec marki.

Abonenci platform takich jak AppMaster, które umożliwiają tworzenie aplikacji no-code, docenią znaczenie bezproblemowej integracji z wiodącymi usługami weryfikacji danych i geolokalizacji. Pozwalają na szybką adaptację do trendów rynkowych i intuicyjnych rozwiązań cyfrowych, zapewniając przewagę konkurencyjną w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym.