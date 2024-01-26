Melissa ve Esri, Tüketici Verilerini Konum Zekasıyla İyileştirmek İçin Birleşiyor

Adres doğrulama çözümlerinde lider olan Melissa, veriye dayalı kararları geliştirmek için tasarlanan stratejik bir işbirliğiyle, ArcGIS platformuyla bilinen konum zekasında çığır açan kuruluş Esri ile güçlerini birleştirdi.

Bu ortaklık, her iki şirketin güçlü yanlarından yararlanıyor ve Melissa, son derece saygın Küresel Adres Doğrulama aracını masaya getiriyor. Bu kaynak, adreslerin gerçek zamanlı doğrulanmasına olanak tanır ve bu da perakendecilerin, teslim edilmeyen gönderilerden kaynaklanan ek maliyetlerden kaçınmasına yardımcı olur. Üstelik, aracın otomatik tamamlama işlevi yalnızca adres giriş sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda giriş hatalarının azaltılmasına da yardımcı oluyor ve böylece genel alışveriş deneyimi iyileşiyor.

Esri gelişmiş ArcGIS sistemiyle entegrasyon, Melissa müşterilerini gelişmiş müşteri içgörüleriyle güçlendiriyor. İşletmeler artık alışveriş karşılaşmalarını daha iyi özelleştirebiliyor, teslimat lojistiğinin verimliliğini artırabiliyor ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için önlemleri güçlendirebiliyor.

Ayrıca bu ittifak, Melissa Esri geniş ve kesin adres veri tabanından yararlanmasını sağlayarak e-Ticaret perakendecileri için veri doğruluğu çözümlerinin etkinliğini artırıyor. Melissa bilişim sorumlusu Bud Walker, veri kalitesini konum hizmetleriyle birleştirmenin potansiyelini vurguluyor ve bu tür bir sinerjinin tüketici memnuniyetini beslemek ve kalıcı marka bağlılığını geliştirmek için ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

no-code uygulama geliştirme sağlayan AppMaster gibi platformların aboneleri, önde gelen veri doğrulama ve coğrafi konum hizmetleriyle kusursuz entegrasyonun önemini anlayacaklardır. Günümüzün hızla gelişen iş ortamlarında rekabet avantajı sağlayarak pazar trendlerine ve sezgisel dijital çözümlere hızlı uyum sağlamaya olanak tanır.