Melissa e Esri se unem para refinar dados do consumidor com inteligência de localização

Numa colaboração estratégica concebida para melhorar as decisões baseadas em dados, Melissa, líder em soluções de verificação de endereços, uniu forças com Esri, a entidade pioneira em inteligência de localização conhecida pela sua plataforma ArcGIS.

Esta parceria capitaliza os pontos fortes combinados de ambas as empresas, com Melissa trazendo para a mesa a sua altamente conceituada ferramenta Global Address Verification. Este recurso permite a verificação de endereços em tempo real, o que é fundamental para os varejistas evitarem custos adicionais gerados por remessas não entregues. Além disso, a funcionalidade de preenchimento automático da ferramenta não apenas acelera o processo de inserção de endereço, mas também ajuda a reduzir erros de inserção, melhorando assim a experiência geral do comprador.

A integração com o sofisticado sistema ArcGIS da Esri capacita a clientela da Melissa com insights avançados sobre os clientes. As empresas podem agora personalizar melhor as experiências de compra, aumentar a eficiência da logística de entrega e reforçar medidas para prevenir atividades fraudulentas.

Além disso, esta aliança permite que Melissa aproveite o banco de dados de endereços preciso e expansivo da Esri, ampliando assim a eficácia das soluções de precisão de dados para varejistas de comércio eletrônico. Bud Walker, diretor de informação da Melissa, destaca o potencial de combinar a qualidade dos dados com serviços de localização, destacando como essa sinergia é fundamental para nutrir a satisfação do consumidor e cultivar uma fidelidade duradoura à marca.

