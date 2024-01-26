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Мелисса и Esri объединяются, чтобы уточнить данные о потребителях с помощью геолокации

26, янв. 2024
Мелисса и Esri объединяются, чтобы уточнить данные о потребителях с помощью геолокации

В рамках стратегического сотрудничества, направленного на повышение эффективности принятия решений на основе данных, Melissa, лидер в области решений для проверки адресов, объединила усилия с Esri, новаторской компанией в области анализа местоположения, известной своей платформой ArcGIS.

Это партнерство основано на объединении сильных сторон обеих компаний: Melissa предлагает свой высоко оцененный инструмент глобальной проверки адресов. Этот ресурс позволяет проверять адреса в режиме реального времени, что помогает розничным продавцам избежать дополнительных расходов, связанных с недоставленными поставками. Более того, функция автозаполнения инструмента не только ускоряет процесс ввода адреса, но и помогает избежать ошибок при вводе, тем самым улучшая общее качество обслуживания покупателей.

Интеграция со сложной системой ArcGIS Esri дает клиентам Melissa возможность получать расширенную информацию о клиентах. Теперь предприятия могут лучше адаптировать процесс совершения покупок, повысить эффективность логистики доставки и усилить меры по предотвращению мошеннических действий.

Кроме того, этот альянс позволяет Melissa использовать обширную и точную базу данных адресов Esri, тем самым повышая эффективность решений по обеспечению точности данных для розничных продавцов электронной коммерции. Бад Уокер, директор по информационным технологиям компании Melissa, подчеркивает потенциал сочетания качества данных с услугами определения местоположения, подчеркивая, что такая синергия имеет ключевое значение для удовлетворения потребностей потребителей и формирования устойчивой лояльности к бренду.

Подписчики таких платформ, как AppMaster, которые обеспечивают разработку приложений no-code, осознают важность плавной интеграции с ведущими службами проверки данных и геолокации. Они позволяют быстро адаптироваться к рыночным тенденциям и использовать интуитивно понятные цифровые решения, обеспечивая конкурентное преимущество в современных быстро меняющихся бизнес-средах.

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