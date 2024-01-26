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ميليسا وإزري تتحدان لتحسين بيانات المستهلك باستخدام ذكاء الموقع

Jan 26, 2024
ميليسا وإزري تتحدان لتحسين بيانات المستهلك باستخدام ذكاء الموقع

في تعاون استراتيجي مصمم لتعزيز القرارات المستندة إلى البيانات، تعاونت Melissa ، الشركة الرائدة في حلول التحقق من العناوين، مع Esri ، الكيان الرائد في مجال ذكاء الموقع والمعروف بمنصة ArcGIS الخاصة به.

تستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة المشتركة لكلتا الشركتين، حيث طرحت Melissa على الطاولة أداة التحقق من العنوان العالمي التي تحظى بتقدير كبير. يسمح هذا المورد بالتحقق من العناوين في الوقت الفعلي، وهو أمر مفيد لتجار التجزئة في تجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن الشحنات غير المسلمة. علاوة على ذلك، فإن وظيفة الإكمال التلقائي للأداة لا تعمل فقط على تسريع عملية إدخال العنوان ولكنها تساعد أيضًا في الحد من أخطاء الإدخال، وبالتالي تحسين تجربة المتسوق بشكل عام.

يعمل التكامل مع نظام ArcGIS المتطور من Esri على تمكين عملاء Melissa من الحصول على رؤى متقدمة للعملاء. يمكن للشركات الآن تصميم تجارب التسوق بشكل أفضل، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية للتسليم، وتعزيز التدابير لمنع الأنشطة الاحتيالية.

علاوة على ذلك، يمكّن هذا التحالف Melissa من الاستفادة من قاعدة بيانات العناوين الموسعة والدقيقة الخاصة بـ Esri ، وبالتالي زيادة فعالية حلول دقة البيانات لتجار التجزئة في التجارة الإلكترونية. يسلط بود ووكر، كبير مسؤولي المعلومات في Melissa ، الضوء على إمكانية الجمع بين جودة البيانات وخدمات الموقع، ويوضح كيف أن هذا التآزر هو المفتاح لتعزيز فرحة المستهلك وتنمية الولاء الدائم للعلامة التجارية.

سيدرك المشتركون في منصات مثل AppMaster ، التي تقدم تطوير تطبيقات no-code ، أهمية التكامل السلس مع خدمات التحقق من البيانات وتحديد الموقع الجغرافي الرائدة. فهي تسمح بالتكيف السريع مع اتجاهات السوق والحلول الرقمية البديهية، مما يوفر ميزة تنافسية في مشهد الأعمال سريع الحركة اليوم.

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