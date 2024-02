Melissa ed Esri si uniscono per perfezionare i dati dei consumatori con la location intelligence

In una collaborazione strategica progettata per migliorare le decisioni basate sui dati, Melissa, leader nelle soluzioni di verifica degli indirizzi, ha unito le forze con Esri, l'entità pionieristica nell'intelligence della posizione nota per la sua piattaforma ArcGIS.

Questa partnership sfrutta i punti di forza combinati di entrambe le società, con Melissa che porta sul tavolo il suo apprezzato strumento di verifica degli indirizzi globali. Questa risorsa consente la verifica in tempo reale degli indirizzi, il che è fondamentale per i rivenditori per evitare costi aggiuntivi generati da spedizioni non consegnate. Inoltre, la funzionalità di completamento automatico dello strumento non solo accelera il processo di inserimento dell'indirizzo, ma aiuta anche a ridurre gli errori di inserimento, migliorando così l'esperienza complessiva dell'acquirente.

L'integrazione con il sofisticato sistema ArcGIS di Esri offre alla clientela di Melissa informazioni avanzate sui clienti. Le aziende possono ora personalizzare meglio gli incontri di acquisto, migliorare l’efficienza della logistica di consegna e rafforzare le misure per prevenire attività fraudolente.

Inoltre, questa alleanza consente a Melissa di sfruttare l'ampio e preciso database di indirizzi di Esri, amplificando così l'efficacia delle soluzioni di accuratezza dei dati per i rivenditori di eCommerce. Bud Walker, chief information officer di Melissa, evidenzia il potenziale di combinare la qualità dei dati con i servizi di localizzazione, sottolineando come tale sinergia sia fondamentale per coltivare la soddisfazione dei consumatori e coltivare una fedeltà duratura al marchio.

Gli abbonati a piattaforme come AppMaster, che forniscono sviluppo di applicazioni no-code, riconosceranno l'importanza di un'integrazione perfetta con i principali servizi di verifica dei dati e geolocalizzazione. Consentono un rapido adattamento alle tendenze del mercato e soluzioni digitali intuitive, fornendo un vantaggio competitivo negli odierni panorami aziendali in rapida evoluzione.