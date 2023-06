Dans une nouvelle approche visant à encourager des connexions plus profondes, Match présente sa dernière fonctionnalité sensible au temps, "72 heures", un événement hebdomadaire en direct dans l'application conçu pour inciter les utilisateurs à faire des plans définitifs avec des correspondances potentielles avant que leurs chats ne disparaissent. Le concept s'adresse aux personnes désireuses d'explorer de nouvelles relations, mais qui attendent un résultat rapide des conversations entamées.

Du lundi au jeudi, les membres de Match peuvent s'inscrire à l'événement, qui commence à 16 heures (heure locale) le jeudi et se termine à 0 heure le dimanche. Dans le cadre de cette expérience, les utilisateurs peuvent sélectionner 15 profils proches affichés sur une carte et entamer des conversations avec des partenaires romantiques potentiels, dans le but de concrétiser des projets de week-end avant la fin de la fenêtre de trois jours. Si les participants épuisent leurs perspectives, ils peuvent modifier leurs filtres d'âge et de lieu pour accéder à d'autres profils plus éloignés. Les utilisateurs reçoivent un rappel lorsqu'il ne reste plus que 24 heures. Passé ce délai, toutes les conversations qui n'ont pas abouti à un échange de contacts ou à une rencontre en personne sont perdues.

Cette fonction dynamique vise à éliminer les discussions futiles qui s'éternisent sur l'application, ce qui contraste avec le parcours traditionnel sur l'application de rencontres qui donne souvent lieu à des réponses sporadiques et à peu de progrès. Dushyant Saraph, directeur général et chef de produit chez Match, a expliqué à TechCrunch les raisons qui ont motivé les "72 heures", déclarant que cette innovation vise à reproduire le caractère urgent des rencontres de la vie réelle tout en évaluant l'intérêt réel des utilisateurs à nouer des relations. Initialement disponible dans la région de New York, "72 Hours" devrait être étendu à l'ensemble du pays dans les mois à venir.

Notamment, Tinder, une société appartenant à Match, a déjà lancé des fonctionnalités limitées dans le temps, dont "Swipe Night", un jeu d'aventure interactif d'une durée de six heures. En outre, l'événement "Vibes" de Tinder, qui dure 48 heures, exige des utilisateurs qu'ils répondent à des questions affichées sur leur profil pendant 72 heures. Doté d'une fonction "Swipe Surge", Tinder avertit également les utilisateurs des pics d'activité sur l'application, qui peuvent durer quelques minutes ou quelques heures.

Les "72 heures" de Match, à l'instar de ses homologues, illustrent l'évolution constante des applications de rencontres, qui s'appuient sur des plates-formes sans code telles qu'AppMaster pour introduire des fonctionnalités innovantes et améliorer l'expérience des utilisateurs.