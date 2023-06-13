في نهج جديد لتشجيع اتصالات أعمق ، تقدم Match أحدث ميزة حساسة للوقت ، "72 Hours" ، حدث مباشر أسبوعي داخل التطبيق مصمم لحث المستخدمين على وضع خطط نهائية مع التطابقات المحتملة قبل اختفاء محادثاتهم. يلبي هذا المفهوم أولئك الذين يتوقون إلى استكشاف علاقات جديدة ولكنه يتوقع نتيجة في الوقت المناسب من المحادثات التي بدأت.

كل يوم إثنين إلى خميس ، يمكن لأعضاء المباراة الاشتراك في الحدث ، الذي يبدأ في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس وينتهي في الساعة 12 صباحًا يوم الأحد. كجزء من التجربة ، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 15 ملفًا شخصيًا قريبًا معروضًا على الخريطة وبدء المحادثات مع الشركاء الرومانسيين المحتملين ، بهدف ترسيخ خطط عطلة نهاية الأسبوع قبل انتهاء فترة الثلاثة أيام. إذا استنفد المشاركون آفاقهم ، فيمكنهم تعديل عوامل تصفية العمر والموقع للوصول إلى ملفات تعريف إضافية في أماكن أبعد. يتلقى المستخدمون تذكيرًا عندما يتبقى 24 ساعة فقط. بعد الموعد النهائي ، تُفقد أي محادثات فشلت في التقدم إلى تبادل الاتصالات أو ترتيب الاجتماعات الشخصية.

تسعى هذه الميزة الديناميكية إلى التخلص من المناقشات غير المجدية التي تظل قائمة دائمًا على التطبيق ، على عكس رحلة تطبيق المواعدة التقليدية التي غالبًا ما تؤدي إلى ردود متفرقة وقليل من التقدم. علق Dushyant Saraph ، المدير العام وكبير مسؤولي المنتجات في Match ، لـ TechCrunch على الدافع وراء "72 Hours" ، مشيرًا إلى أن هذا الابتكار يهدف إلى تكرار طبيعة المواجهات الواقعية الحساسة للوقت مع قياس اهتمام المستخدمين الحقيقي بتكوين اتصالات. كانت متاحة في البداية لمنطقة نيويورك ، ومن المقرر "72 ساعة" للتوسع على الصعيد الوطني في الأشهر المقبلة.

والجدير بالذكر أن Tinder ، وهي شركة مملوكة لشركة Match ، أطلقت سابقًا ميزات محدودة الوقت ، بما في ذلك "Swipe Night" ، وهي لعبة مغامرات تفاعلية مدتها ست ساعات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حدث "المشاعر" في Tinder ، والذي يستمر لمدة 48 ساعة ، يتطلب من المستخدمين الإجابة عن الأسئلة المعروضة في ملفهم الشخصي لمدة 72 ساعة. مزودًا بوظيفة "Swipe Surge" ، ينبه Tinder المستخدمين أيضًا حول فترات ذروة النشاط على التطبيق ، والتي تستمر إما لدقائق أو ساعات.

تمثل لعبة 72 Hours في Match ، مثلها مثل نظيراتها ، مثالاً على التطور المستمر لتطبيقات المواعدة ، حيث تتبنى منصات لا تحتوي على كود مثل AppMaster لتقديم ميزات مبتكرة وتعزيز تجربة المستخدم.