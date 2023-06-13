В рамках нового подхода, направленного на поощрение более глубоких связей, Match представляет свою последнюю чувствительную к времени функцию "72 часа" - еженедельное событие в приложении, призванное подтолкнуть пользователей к созданию окончательных планов с потенциальными собеседниками до того, как их чаты исчезнут. Концепция рассчитана на тех, кто стремится к новым отношениям, но ожидает своевременного результата от начатых разговоров.

С понедельника по четверг пользователи Match могут зарегистрироваться на мероприятие, которое начнется в 16:00 по местному времени в четверг и завершится в 12:00 в воскресенье. В рамках мероприятия пользователи могут выбрать один из 15 ближайших профилей, отображаемых на карте, и начать разговор с потенциальными романтическими партнерами, стремясь уточнить планы на выходные до завершения трехдневного периода. Если участники исчерпают свои возможности, они могут настроить фильтры по возрасту и местоположению, чтобы получить доступ к другим профилям, расположенным дальше. Пользователи получают напоминание, когда остается всего 24 часа. По истечении этого срока все разговоры, которые не перешли в обмен контактами или назначение личной встречи, теряются.

Эта динамичная функция призвана устранить бесполезные дискуссии, которые постоянно затягиваются в приложении, в отличие от традиционного путешествия по приложениям знакомств, которое часто приводит к спорадическим ответам и незначительному прогрессу. Душьянт Сараф, генеральный директор и директор по продуктам Match, прокомментировал TechCrunch мотивы создания "72 часов", заявив, что эта инновация призвана воспроизвести реальные встречи, которые требуют много времени, и в то же время оценить искреннюю заинтересованность пользователей в установлении связей. Первоначально "72 часа" были доступны в Нью-Йорке, но в ближайшие месяцы планируется их распространение по всей стране.

Примечательно, что компания Tinder, принадлежащая Match, ранее запустила ограниченные по времени функции, включая "Swipe Night", интерактивную шестичасовую приключенческую игру. Кроме того, мероприятие Tinder "Vibes", которое длится 48 часов, требует от пользователей отвечать на вопросы, отображаемые в их профиле в течение 72 часов. Оснащенный функцией "Swipe Surge", Tinder также предупреждает пользователей о пиковых периодах активности в приложении, длящихся либо минуты, либо часы.

72 часа" в Match, как и его аналоги, является примером продолжающейся эволюции приложений для знакомств, использующих no-code платформы, такие как AppMaster, для внедрения инновационных функций и улучшения пользовательского опыта.