Numa abordagem inovadora para incentivar ligações mais profundas, Match apresenta a sua mais recente funcionalidade sensível ao tempo, "72 Horas", um evento semanal em directo na aplicação, concebido para incentivar os utilizadores a fazerem planos definitivos com potenciais pares antes que as suas conversas desapareçam. O conceito destina-se a quem está ansioso por explorar novas relações, mas espera um resultado atempado das conversas iniciadas.

Todos os dias, de segunda a quinta-feira, os membros do Match podem inscrever-se no evento, que começa às 16h00 locais de quinta-feira e termina às 12h00 de domingo. Como parte da experiência, os utilizadores podem seleccionar entre 15 perfis próximos apresentados num mapa e iniciar conversas com potenciais parceiros românticos, com o objectivo de solidificar os planos para o fim-de-semana antes do fim do período de três dias. Se os participantes esgotarem as suas perspectivas, podem ajustar os seus filtros de idade e localização para aceder a perfis adicionais mais distantes. Os utilizadores recebem um lembrete quando faltarem apenas 24 horas. Após o prazo, todas as conversas que não evoluíram para a troca de contactos ou para a marcação de encontros presenciais são perdidas.

Esta funcionalidade dinâmica procura eliminar as discussões fúteis que se prolongam perpetuamente na aplicação, em contraste com uma viagem tradicional na aplicação de encontros que, muitas vezes, produz respostas esporádicas e poucos progressos. Dushyant Saraph, Director Geral e Director de Produto da Match, comentou ao TechCrunch a motivação por detrás das "72 Horas", afirmando que esta inovação visa replicar a natureza sensível ao tempo dos encontros da vida real, ao mesmo tempo que avalia o interesse genuíno dos utilizadores em estabelecer ligações. Inicialmente disponível para a região de Nova Iorque, o "72 Hours" deverá expandir-se a nível nacional nos próximos meses.

Nomeadamente, o Tinder, uma empresa detida pela Match, lançou anteriormente funcionalidades de tempo limitado, incluindo o "Swipe Night", um jogo de aventura interactivo de seis horas. Além disso, o evento "Vibes" do Tinder, que tem a duração de 48 horas, exige que os utilizadores respondam a perguntas apresentadas no seu perfil durante 72 horas. Equipado com uma função "Swipe Surge", o Tinder também alerta os utilizadores sobre picos de actividade na aplicação, que podem durar minutos ou horas.

As "72 horas" do Match, tal como as suas congéneres, exemplificam a evolução contínua das aplicações de encontros, abraçando plataformas sem código como a AppMaster para introduzir funcionalidades inovadoras e melhorar a experiência do utilizador.