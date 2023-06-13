为了鼓励更深层次的联系，Match推出了其最新的时间敏感功能 "72小时"，这是一个每周一次的应用内直播活动，旨在促使用户在他们的聊天记录消失之前与潜在的匹配者制定明确的计划。这一概念迎合了那些渴望探索新关系但又希望从发起的对话中获得及时结果的人。

每周一到周四，Match会员可以报名参加该活动，活动从当地时间周四下午4点开始，到周日上午12点结束。作为活动的一部分，用户可以从地图上显示的15个附近的资料中进行选择，并开始与潜在的浪漫伴侣进行对话，目的是在三天的窗口期结束前巩固周末计划。如果参与者用尽了他们的前景，他们可以调整他们的年龄和地点过滤器，以访问更远的地方的其他资料。当只剩下24小时时，用户会收到一个提醒。在截止日期之后，任何未能进展到交换联系人或安排当面会谈的对话都会丢失。

这一动态功能旨在消除在应用程序上长期徘徊的徒劳的讨论，与传统的约会应用程序的旅程形成对比，后者往往产生零星的回复和很少的进展。Match公司总经理兼首席产品官Dushyant Saraph向TechCrunch评论了 "72小时 "背后的动机，指出这一创新旨在复制现实生活中相遇的时间敏感性，同时衡量用户对建立联系的真正兴趣。72小时 "最初只适用于纽约地区，今后几个月将在全国范围内推广。

值得注意的是，Match旗下的Tinder公司之前推出了有时间限制的功能，包括 "刷卡之夜"，一个长达6小时的互动冒险游戏。此外，Tinder的'Vibes'活动持续了48小时，要求用户在72小时内回答他们的个人资料上展示的问题。Tinder还配备了 "刷卡激增 "功能，提醒用户在应用程序上的活动高峰期，持续几分钟或几小时。

Match中的 "72小时"，就像它的同类产品一样，体现了约会应用程序的不断发展，拥抱无代码平台，如AppMaster，以引入创新功能并增强用户体验。