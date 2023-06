In een nieuwe benadering om diepere connecties aan te moedigen, introduceert Match haar nieuwste tijdgevoelige functie, '72 Hours', een wekelijks in-app live-evenement ontworpen om gebruikers aan te sporen definitieve plannen te maken met potentiële matches voordat hun chats verdwijnen. Het concept is bedoeld voor mensen die graag nieuwe relaties willen verkennen, maar een tijdig resultaat verwachten van gestarte gesprekken.

Elke maandag tot en met donderdag kunnen Match-leden zich aanmelden voor het evenement, dat begint om 16.00 uur lokale tijd op donderdag en eindigt om 12.00 uur op zondag. Als onderdeel van de ervaring kunnen gebruikers kiezen uit 15 profielen in de buurt die op een kaart worden weergegeven en gesprekken beginnen met potentiële romantische partners, met als doel weekendplannen te maken voordat het driedaagse venster afloopt. Als de potentiële partners uitgeput zijn, kunnen ze hun leeftijd- en locatiefilters aanpassen om toegang te krijgen tot andere profielen verder weg. Gebruikers ontvangen een herinnering wanneer er nog maar 24 uur resteren. Na de deadline gaan alle gesprekken verloren die niet hebben geleid tot het uitwisselen van contacten of het afspreken van persoonlijke ontmoetingen.

Deze dynamische functie probeert een einde te maken aan nutteloze discussies die eeuwig op de app blijven hangen, in tegenstelling tot een traditionele datingapp-reis die vaak sporadische antwoorden en weinig vooruitgang oplevert. Dushyant Saraph, General Manager en Chief Product Officer bij Match, gaf tegenover TechCrunch commentaar op de motivatie achter '72 Hours'. Hij verklaarde dat deze innovatie de tijdgevoeligheid van echte ontmoetingen wil nabootsen en tegelijkertijd de oprechte interesse van gebruikers in het aangaan van connecties wil peilen. '72 Hours' is in eerste instantie beschikbaar voor de regio New York, maar zal in de komende maanden worden uitgebreid naar het hele land.

Tinder, een bedrijf dat eigendom is van Match, lanceerde eerder al functies met een beperkte tijd, waaronder 'Swipe Night', een interactief avonturenspel van zes uur. Daarnaast vereist Tinder's 'Vibes'-evenement, dat 48 uur duurt, dat gebruikers 72 uur lang vragen beantwoorden die op hun profiel staan. Uitgerust met een 'Swipe Surge' functie, waarschuwt Tinder gebruikers ook over piekmomenten op de app, die minuten of uren duren.

72 Hours' in Match is, net als zijn tegenhangers, een voorbeeld van de voortdurende evolutie van datingapplicaties, waarbij no-code platforms zoals AppMaster worden gebruikt om innovatieve functies te introduceren en de gebruikerservaring te verbeteren.