Mit einem neuartigen Ansatz zur Förderung tieferer Beziehungen stellt Match sein neuestes zeitabhängiges Feature vor: "72 Hours", ein wöchentliches Live-Event in der App, das Nutzer dazu anregen soll, endgültige Pläne mit potenziellen Partnern zu machen, bevor ihre Chats verschwinden. Das Konzept richtet sich an diejenigen, die gerne neue Beziehungen eingehen möchten, aber ein zeitnahes Ergebnis der begonnenen Konversationen erwarten.

Jeden Montag bis Donnerstag können sich Match-Mitglieder für das Event anmelden, das am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit beginnt und am Sonntag um 12 Uhr endet. Dabei können die Nutzer aus 15 Profilen in der Nähe auswählen, die auf einer Karte angezeigt werden, und Gespräche mit potenziellen Liebespartnern beginnen, mit dem Ziel, Wochenendpläne vor Ablauf des dreitägigen Zeitfensters zu konkretisieren. Wenn die Teilnehmer ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben, können sie ihre Alters- und Ortsfilter anpassen, um auf weitere Profile in der Umgebung zuzugreifen. Die Nutzer erhalten eine Erinnerung, wenn nur noch 24 Stunden verbleiben. Nach Ablauf der Frist gehen alle Gespräche, die nicht zum Austausch von Kontakten oder zur Vereinbarung eines persönlichen Treffens geführt haben, verloren.

Diese dynamische Funktion zielt darauf ab, sinnlose Diskussionen zu vermeiden, die ewig auf der App verweilen, im Gegensatz zu einer traditionellen Dating-App-Reise, die oft sporadische Antworten und wenig Fortschritt bringt. Dushyant Saraph, General Manager und Chief Product Officer bei Match, kommentierte gegenüber TechCrunch die Motivation hinter "72 Hours" und erklärte, dass diese Innovation darauf abzielt, die zeitkritische Natur von realen Begegnungen zu replizieren und gleichzeitig das echte Interesse der Nutzer am Aufbau von Beziehungen zu messen. 72 Hours" ist zunächst in der Region New York verfügbar und soll in den kommenden Monaten landesweit eingeführt werden.

Tinder, ein zu Match gehörendes Unternehmen, hat bereits früher zeitlich begrenzte Funktionen eingeführt, darunter Swipe Night", ein interaktives sechsstündiges Abenteuerspiel. Darüber hinaus verlangt das 48 Stunden dauernde Tinder-Event "Vibes" von den Nutzern, 72 Stunden lang Fragen zu beantworten, die auf ihrem Profil angezeigt werden. Ausgestattet mit einer "Swipe Surge"-Funktion, warnt Tinder die Nutzer auch über Spitzenaktivitätsspannen auf der App, die entweder Minuten oder Stunden dauern.

72 Hours" in Match ist, ähnlich wie seine Gegenstücke, ein Beispiel für die fortlaufende Entwicklung von Dating-Anwendungen, die No-Code-Plattformen wie AppMaster nutzen, um innovative Funktionen einzuführen und die Nutzererfahrung zu verbessern.