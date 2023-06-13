Match, daha derin bağlantıları teşvik etmeye yönelik yeni bir yaklaşımla, kullanıcıları sohbetleri kaybolmadan önce potansiyel eşleşmelerle kesin planlar yapmaya teşvik etmek için tasarlanmış, haftalık uygulama içi canlı etkinlik olan en son zamana duyarlı özelliği olan '72 Saat'i sunuyor. Konsept, yeni ilişkiler keşfetmeye hevesli ancak başlatılan konuşmalardan zamanında bir sonuç bekleyenlere hitap ediyor.

Her pazartesiden perşembeye Match üyeleri, Perşembe günü yerel saatle 16:00'da başlayan ve Pazar günü saat 12:00'de sona eren etkinliğe kaydolabilir. Deneyimin bir parçası olarak, kullanıcılar bir haritada görüntülenen yakındaki 15 profil arasından seçim yapabilir ve potansiyel romantik partnerlerle sohbet başlatarak üç günlük süre sona ermeden hafta sonu planlarını sağlamlaştırmayı amaçlayabilir. Katılımcılar potansiyellerini tüketirlerse, daha uzaktaki ek profillere erişmek için yaş ve konum filtrelerini değiştirebilirler. Yalnızca 24 saat kaldığında kullanıcılar bir hatırlatıcı alır. Son teslim tarihinden sonra, kişi alışverişinde bulunamayan veya yüz yüze toplantılar ayarlayamayan tüm konuşmalar kaybedilir.

Bu dinamik özellik, genellikle düzensiz yanıtlar ve çok az ilerleme sağlayan geleneksel bir flört uygulaması yolculuğunun aksine, uygulamada sürekli olarak oyalanan beyhude tartışmaları ortadan kaldırmayı amaçlar. Match Genel Müdürü ve Baş Ürün Sorumlusu Dushyant Saraph, TechCrunch'a '72 Saat'in arkasındaki motivasyon hakkında yorum yaptı ve bu yeniliğin, gerçek hayattaki karşılaşmaların zamana duyarlı doğasını taklit ederken kullanıcıların bağlantı kurmaya olan gerçek ilgisini ölçmeyi amaçladığını belirtti. Başlangıçta New York bölgesinde sunulan '72 Hours'un önümüzdeki aylarda ülke çapında genişletilmesi planlanıyor.

Özellikle, Match'in sahip olduğu bir şirket olan Tinder, altı saatlik etkileşimli bir macera oyunu olan "Swipe Night" da dahil olmak üzere, daha önce sınırlı süreli özellikler sunmuştu. Ek olarak, Tinder'ın 48 saat süren 'Titreşim' etkinliği, kullanıcıların 72 saat boyunca profillerinde gösterilen soruları yanıtlamasını gerektiriyor. "Swipe Surge" işleviyle donatılan Tinder, kullanıcıları uygulamadaki dakikalar veya saatler süren en yüksek etkinlik süreleri hakkında da uyarır.

Match'teki '72 Saat', tıpkı benzerleri gibi, yenilikçi özellikler sunmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için AppMaster gibi kodsuz platformları benimseyen, flört uygulamalarının süregelen gelişimini örneklemektedir.