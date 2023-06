W nowatorskim podejściu do zachęcania do głębszych połączeń, Match wprowadza swoją najnowszą funkcję czasową, "72 Hours", cotygodniowe wydarzenie na żywo w aplikacji, mające na celu zachęcenie użytkowników do tworzenia ostatecznych planów z potencjalnymi meczami, zanim ich czaty znikną. Koncepcja ta jest skierowana do tych, którzy chcą odkrywać nowe relacje, ale oczekują szybkiego wyniku zainicjowanych rozmów.

Od poniedziałku do czwartku członkowie Match mogą zapisywać się na wydarzenie, które rozpoczyna się o 16:00 czasu lokalnego w czwartek i kończy o 12:00 w niedzielę. W ramach tego doświadczenia użytkownicy mogą wybierać spośród 15 pobliskich profili wyświetlanych na mapie i rozpoczynać rozmowy z potencjalnymi romantycznymi partnerami, mając na celu ugruntowanie planów weekendowych przed zakończeniem trzydniowego okna. Jeśli uczestnicy wyczerpią swoje perspektywy, mogą dostosować swoje filtry wieku i lokalizacji, aby uzyskać dostęp do dodatkowych profili znajdujących się dalej. Użytkownicy otrzymują przypomnienie, gdy pozostaną tylko 24 godziny. Po upływie tego czasu wszelkie rozmowy, które nie doprowadziły do wymiany kontaktów lub umówienia się na osobiste spotkanie, zostaną utracone.

Ta dynamiczna funkcja ma na celu wyeliminowanie daremnych dyskusji, które nieustannie pozostają w aplikacji, w przeciwieństwie do tradycyjnej podróży z aplikacją randkową, która często przynosi sporadyczne odpowiedzi i niewielki postęp. Dushyant Saraph, dyrektor generalny i dyrektor ds. produktu w Match, skomentował dla TechCrunch motywację stojącą za "72 godzinami", stwierdzając, że ta innowacja ma na celu odtworzenie rzeczywistego charakteru spotkań w czasie, jednocześnie oceniając autentyczne zainteresowanie użytkowników nawiązywaniem kontaktów. Początkowo dostępna w regionie Nowego Jorku, usługa "72 Hours" ma zostać rozszerzona na cały kraj w nadchodzących miesiącach.

Warto zauważyć, że Tinder, firma należąca do Match, wcześniej uruchomiła ograniczone czasowo funkcje, w tym "Swipe Night", interaktywną sześciogodzinną grę przygodową. Dodatkowo, wydarzenie Tinder "Vibes", które trwa 48 godzin, wymaga od użytkowników odpowiedzi na pytania prezentowane na ich profilu przez 72 godziny. Wyposażony w funkcję "Swipe Surge", Tinder ostrzega również użytkowników o szczytowych okresach aktywności w aplikacji, trwających minuty lub godziny.

"72 Hours" w Match, podobnie jak jego odpowiedniki, jest przykładem ciągłej ewolucji aplikacji randkowych, obejmujących platformy bez kodu, takie jak AppMaster, w celu wprowadzenia innowacyjnych funkcji i poprawy komfortu użytkowania.