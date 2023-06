In un nuovo approccio per incoraggiare connessioni più profonde, Match presenta la sua ultima funzione sensibile al tempo, "72 Hours", un evento settimanale in-app live progettato per spingere gli utenti a fare piani definitivi con potenziali incontri prima che le loro chat svaniscano. Il concetto si rivolge a coloro che sono desiderosi di esplorare nuove relazioni, ma che si aspettano un risultato tempestivo dalle conversazioni iniziate.

Dal lunedì al giovedì, i membri di Match possono iscriversi all'evento, che inizia alle 16.00 ora locale del giovedì e culmina alle 12.00 della domenica. Come parte dell'esperienza, gli utenti possono scegliere tra 15 profili vicini visualizzati su una mappa e avviare conversazioni con potenziali partner romantici, con l'obiettivo di consolidare i piani per il fine settimana prima della conclusione della finestra di tre giorni. Se i partecipanti esauriscono le loro prospettive, possono modificare i filtri relativi all'età e alla posizione per accedere ad altri profili più lontani. Gli utenti ricevono un promemoria quando rimangono solo 24 ore. Dopo la scadenza del termine, tutte le conversazioni che non hanno portato allo scambio di contatti o all'organizzazione di incontri di persona vengono perse.

Questa funzione dinamica cerca di eliminare le discussioni inutili che rimangono perennemente sull'app, in contrasto con un viaggio tradizionale sulle app di incontri che spesso produce risposte sporadiche e pochi progressi. Dushyant Saraph, General Manager e Chief Product Officer di Match, ha commentato a TechCrunch le motivazioni alla base delle "72 ore", affermando che questa innovazione mira a replicare la natura sensibile al tempo degli incontri della vita reale, misurando al contempo l'interesse genuino degli utenti a creare connessioni. Inizialmente disponibile per la regione di New York, "72 Hours" è destinato a espandersi a livello nazionale nei prossimi mesi.

In particolare, Tinder, una società di proprietà di Match, ha lanciato in precedenza funzioni a tempo limitato, tra cui "Swipe Night", un gioco d'avventura interattivo di sei ore. Inoltre, l'evento "Vibes" di Tinder, che dura 48 ore, richiede agli utenti di rispondere alle domande presenti sul loro profilo per 72 ore. Dotato di una funzione "Swipe Surge", Tinder avvisa gli utenti dei picchi di attività sull'app, che durano minuti o ore.

72 Hours" di Match, come le sue controparti, esemplifica la continua evoluzione delle applicazioni di incontri, che abbracciano piattaforme no-code come AppMaster per introdurre funzioni innovative e migliorare l'esperienza degli utenti.