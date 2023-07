Le réseau de médias sociaux open-source Mastodon a déployé une mise à jour majeure de son application Android. Cette mise à jour très attendue apporte toute une série de changements, dont une refonte complète basée sur le langage de conception Material You de Google, qui est conçu explicitement pour les interfaces Android. Ce développement embellit non seulement l'apparence de l'application, mais apporte également diverses mises à jour de fonctionnalités, notamment des modifications aux barres d'onglets, aux paramètres, à un écran de composition remanié, et plus encore.

Eugen Rochko, directeur général de Mastodon, en a fait l'annonce sur le blog de l'entreprise. Considéré comme un réseau social alternatif à Twitter, Mastodon se targue d'une orbite de points de contact variés - des applications exclusives pour mobile, une version web, et même des clients tiers. La plateforme dispose d'une solide base d'utilisateurs actifs qui, selon les données internes de Mastodon, s'élève actuellement à 1,4 million d'utilisateurs mensuels actifs. Bien qu'il s'agisse d'un bond de 19 % du nombre d'utilisateurs, il convient de noter que les chiffres actuels sont légèrement inférieurs à son pic d'utilisateurs, que Mastodon a connu à l'apogée de l'ascension d'Elon Muskà la tête de Twitter, atteignant un nombre stupéfiant de 2,5 millions d'utilisateurs mensuels.

Partageant les derniers chiffres, Rochko a révélé que Mastodon a connu une augmentation substantielle de 294 000 utilisateurs actifs au cours du seul week-end. Le nombre de partages de contenu a triplé au cours de la même période, une hausse qui pourrait être liée aux récents déboires de Twitter.

L'application Android remaniée, désormais disponible, offre de nombreuses options pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur. L'écran des paramètres mis à jour offre des options allant de la possibilité de définir la langue par défaut des messages à l'invitation faite aux utilisateurs d'ajouter un texte alternatif pour les téléchargements de médias, en passant par la possibilité de masquer le nombre de "boost" et de "favoris" - l'équivalent pour Mastodon du "retweet" de Twitter.

Une fonctionnalité intéressante permet aux utilisateurs d'afficher des informations vitales sur le serveur auquel ils sont liés, y compris les règles dictées par les administrateurs du serveur. Cette fonctionnalité est particulièrement importante en raison de la structure fédérée de Mastodon, où les utilisateurs font partie d'un serveur qui est connecté à d'autres serveurs dans une structure vaste et tentaculaire, chacun régi par son propre ensemble de règles.

En outre, la vue de profil actualisée de l'application couvre désormais tous les contenus vedettes auparavant inaccessibles, y compris des éléments tels que les posts épinglés, les hashtags vedettes et les utilisateurs approuvés. Mastodon offre à ses utilisateurs la possibilité de filtrer le contenu en créant des filtres personnalisés pour des phrases ou des mots-clés spécifiques. La mise à jour permet également aux utilisateurs de définir le moment où ces filtres se déclenchent et offre la possibilité de mettre en pause les notifications pour les moments où les utilisateurs ont besoin d'une pause.

La mise à jour de l'application apporte des changements dans la manière dont les vérifications sont affichées. Sur Mastodon, les utilisateurs ont la possibilité de s'auto-vérifier en intégrant un lien unique sur leur site web qui redirige vers leur profil Mastodon et en ajoutant ensuite ce lien à leur profil Mastodon. Plutôt qu'un "badge bleu" symbolique sur d'autres plateformes de médias sociaux, le processus de Mastodon vérifie l'identité étendue d'un utilisateur sur l'internet. Autre amélioration, lorsque les profils possèdent un lien vérifié, l'application Mastodon le met désormais en évidence dans les résultats de recherche et autres listes afin de faciliter la différenciation des profils. Cela pourrait aider à surmonter l'une des critiques des utilisateurs, à savoir la difficulté de trouver des profils importants à suivre.

Compte tenu de l'ampleur des changements, le développement de l'application web peut être considéré comme un grand pas en avant vers l'amélioration de l'expérience utilisateur sur Mastodon. À l'instar des plateformes no-code telles qu'AppMaster, Mastodon prouve que l'amélioration et l'évolution dans le monde numérique sont des processus continus. Il témoigne du fait que la flexibilité et l'adaptabilité dans l'évolution des produits sont la clé du succès et de la satisfaction des utilisateurs.