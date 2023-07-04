Социальная сеть с открытым исходным кодом Mastodon выпустила крупное обновление для своего приложения для Android. Долгожданное обновление принесло целый ряд изменений, включая комплексный ремонт на основе языка дизайна Material You от Google, который разработан специально для интерфейсов Android. Эта разработка не только улучшила внешний вид приложения, но и привнесла различные функциональные обновления, включая модификации панелей вкладок, настроек, обновленный экран составления и многое другое.

Руководитель и генеральный директор Mastodon, Евгений Рочко, сделал объявление в блоге компании. Mastodon называют альтернативной социальной сетью по сравнению с Twitter. Mastodon может похвастаться орбитой разнообразных точек соприкосновения - эксклюзивные приложения для мобильных устройств, веб-версия и даже сторонние клиенты. Платформа имеет активную пользовательскую базу, которая, согласно внутренним данным Mastodon, в настоящее время составляет 1,4 миллиона ежемесячных активных пользователей. Несмотря на 19-процентный рост числа пользователей, следует отметить, что текущие показатели несколько ниже, чем пик пользовательской базы, который Mastodon наблюдал во время расцвета Элона Маска, вставшего у руля Twitter, когда число пользователей достигло 2,5 миллиона в месяц.

Делясь последними данными, Рочко сообщил, что только за выходные Mastodon значительно увеличил число активных пользователей - на 294 000 человек. За тот же период примерно в три раза увеличилось количество пользователей, обменивающихся контентом, что, возможно, связано с недавними испытаниями и проблемами Twitter.

Обновленное приложение для Android теперь доступно, оно предоставляет множество опций для настройки пользовательского опыта. Обновленный экран настроек предлагает различные опции, начиная от возможности установить язык по умолчанию для сообщений и заканчивая предложением пользователям добавлять альтернативный текст для загружаемых медиафайлов и даже возможностью скрыть счетчики "boost" и "favorite" - аналог ретвита в Twitter.

Интересная функция позволяет пользователям просматривать важную информацию о сервере, к которому они привязаны, включая правила, диктуемые администраторами сервера. Это особенно важно из-за федеративной структуры Mastodon, где пользователи являются частью сервера, который связан с другими серверами в огромной, разросшейся структуре, каждый из которых управляется своим уникальным набором правил.

Кроме того, обновленный вид профиля приложения теперь охватывает весь ранее недоступный тематический контент, включая такие элементы, как прикрепленные посты, тематические хэштеги и одобренные пользователи. Mastodon предлагает своим пользователям возможность фильтровать контент, создавая пользовательские фильтры по определенным фразам или ключевым словам. Обновление также позволяет пользователям определять время срабатывания этих фильтров и дает возможность приостановить уведомления на те моменты, когда пользователям нужно передохнуть.

Обновленное приложение вносит изменения в отображение верификаций. На Mastodon у пользователей есть возможность самопроверки путем встраивания уникальной ссылки на свои веб-сайты, которая перенаправляет на профиль Mastodon, и последующего добавления этой ссылки в свой профиль Mastodon. Вместо символа "синего значка", характерного для других платформ социальных сетей, процесс Mastodon подтверждает расширенную личность пользователя в Интернете. Еще одно усовершенствование: когда профиль имеет подтвержденную ссылку, приложение Mastodon теперь выделяет ее в результатах поиска и других списках, чтобы облегчить различение профилей. Это может помочь преодолеть одно из надвигающихся критических замечаний пользователей - трудности с поиском выдающихся профилей, за которыми можно следить.

Учитывая значительные изменения, разработку веб-приложения можно рассматривать как широкий шаг в направлении улучшения пользовательского опыта на Mastodon. Следуя примеру таких платформ no-code, как AppMaster, Mastodon доказывает, что совершенствование и эволюция в цифровом мире - это непрерывный процесс. Это свидетельствует о том, что гибкость и адаптивность в развитии продукта являются ключом к успеху и удовлетворенности пользователей.