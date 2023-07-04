开源社交媒体网络Mastodon已经为其安卓应用推出了一个重大更新。期待已久的更新带来了一系列变化，其特点是基于谷歌的Material You设计语言进行了全面整改，该语言是专门为安卓界面定制的。这项开发不仅美化了应用程序的外观，而且还带来了各种功能更新，包括修改标签栏、设置、修改后的撰写屏幕等等。

Mastodon的领导和首席执行官Eugen Rochko在该公司的博客上宣布了这一消息。Mastodon被誉为Twitter的替代性社交网络，拥有各种接触点--移动的独家应用、网络版本，甚至第三方客户端。该平台有一个强大的活跃用户群，根据Mastodon的内部数据，目前有140万月活跃用户。虽然显示了19%的用户数量，但必须指出的是，目前的数字略低于其峰值用户群，Mastodon在埃隆-马斯克升任Twitter掌舵人的全盛时期看到了这一数字，达到了惊人的250万月用户。

罗奇科在分享最新数据时透露，仅在周末，Mastodon的活跃用户就大幅增加了29.4万。在同一时期，内容分享大约增加了两倍，这种上升可能与Twitter最近的试验和磨难有关。

改良后的安卓应用现在可用，它提供了多种选项来定制用户体验。更新后的设置屏幕提供了各种选项，从设置帖子的默认语言到提示用户为媒体上传添加替代文本，甚至可以隐藏 "提升 "和 "喜爱 "计数--Mastodon相当于Twitter的转推。

一个有趣的功能让用户查看他们所链接的服务器的重要信息，包括由服务器管理员规定的规则。这一点特别重要，因为Mastodon的联盟结构，用户是一个服务器的一部分，这个服务器在一个巨大的、无序的结构中与其他服务器相连，每个服务器都受其独特的规则约束。

此外，该应用程序的更新的个人资料视图现在涵盖了所有以前无法访问的特色内容，包括诸如钉住的帖子、特色标签和认可的用户等项目。Mastodon为其用户提供了通过为特定短语或关键词创建自定义过滤器来过滤内容的能力。此次更新还允许用户定义这些过滤器的启动时间，并提供了暂停通知的选项，以便用户在需要休息的时候可以暂停通知。

更新后的应用程序为验证的显示方式带来了变化。在Mastodon上，用户有能力通过在他们的网站上嵌入一个独特的链接，重定向到他们的Mastodon个人资料，并随后将这个链接添加到他们的Mastodon个人资料中，来进行自我验证。与其他社交媒体平台上的 "蓝色徽章 "符号不同，Mastodon的程序验证了用户在互联网上的扩展身份。在进一步的改进中，当个人资料拥有验证链接时，Mastodon应用程序现在会在搜索结果和其他列表中突出它，以方便区分个人资料。这可能有助于克服一个迫在眉睫的用户批评--难以找到突出的配置文件来关注。

鉴于这些巨大的变化，网络应用的发展可以被看作是在改善Mastodon的用户体验方面迈出的一大步。继AppMaster等no-code 平台之后，Mastodon证明了数字世界的改进和演变是持续的过程。它证明了产品进化中的灵活性和适应性是成功和用户满意度的关键。