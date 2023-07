La red social de código abierto Mastodon ha lanzado una importante actualización de su aplicación para Android. La esperada actualización ha traído consigo toda una serie de cambios, entre los que destaca una revisión completa basada en el lenguaje de diseño Material You de Google, que se ha adaptado explícitamente a las interfaces de Android. Este desarrollo no sólo embellece el aspecto de la aplicación, sino que también aporta diversas actualizaciones funcionales, como modificaciones en las barras de pestañas, ajustes, una pantalla de composición renovada, etc.

El director y consejero delegado de Mastodon, Eugen Rochko, hizo el anuncio en el blog de la empresa. Aclamada como una red social alternativa a Twitter, Mastodon cuenta con una órbita de puntos de contacto variados: aplicaciones exclusivas para móviles, una versión web e incluso clientes de terceros. La plataforma cuenta con una sólida base de usuarios activos que, según datos internos de Mastodon, asciende actualmente a 1,4 millones de usuarios activos mensuales. Aunque supone un aumento del 19% en el número de usuarios, hay que señalar que las cifras actuales son ligeramente inferiores al pico de usuarios, que Mastodon alcanzó durante el apogeo de la ascensión de Elon Muskal timón de Twitter, con la asombrosa cifra de 2,5 millones de usuarios mensuales.

Al compartir las últimas cifras, Rochko reveló que Mastodon experimentó un aumento sustancial de 294.000 usuarios activos solo durante el fin de semana. Durante el mismo periodo se triplicaron aproximadamente los contenidos compartidos, un repunte que podría estar relacionado con las recientes tribulaciones de Twitter.

La renovada aplicación para Android, ya disponible, ofrece múltiples opciones para adaptar la experiencia del usuario. La pantalla de configuración actualizada ofrece opciones que van desde la posibilidad de establecer el idioma predeterminado para las publicaciones hasta pedir a los usuarios que añadan un texto alternativo para las cargas multimedia e incluso permitir ocultar los recuentos de "boost" y "favoritos", el equivalente de Mastodon al retweet de Twitter.

Una función interesante permite a los usuarios ver información vital sobre el servidor al que están vinculados, incluidas las normas dictadas por los administradores del servidor. Esto es especialmente importante debido a la estructura federada de Mastodon, en la que los usuarios forman parte de un servidor que está conectado con otros servidores en una vasta y extensa estructura, cada uno regido por su propio conjunto de normas.

Además, la vista de perfil actualizada de la aplicación cubre ahora todo el contenido destacado anteriormente inaccesible, incluidos elementos como publicaciones ancladas, hashtags destacados y usuarios respaldados. Mastodon ofrece a sus usuarios la posibilidad de filtrar contenidos mediante la creación de filtros personalizados para frases o palabras clave específicas. La actualización también permite a los usuarios definir cuándo se activan estos filtros y ofrece la opción de pausar las notificaciones para aquellos momentos en los que los usuarios necesitan un descanso.

La aplicación actualizada introduce cambios en la forma en que se muestran las verificaciones. En Mastodon, los usuarios tienen la posibilidad de autoverificarse incrustando un enlace único en sus sitios web que redirige a su perfil de Mastodon y añadiendo posteriormente este enlace a su perfil de Mastodon. En lugar de una "insignia azul" simbólica en otras plataformas de redes sociales, el proceso de Mastodon verifica la identidad ampliada de un usuario en Internet. En una mejora adicional, cuando los perfiles poseen un enlace verificado, la aplicación de Mastodon ahora lo destaca en los resultados de búsqueda y otras listas para facilitar la diferenciación entre perfiles. Esto podría ayudar a superar una de las críticas persistentes de los usuarios: la dificultad para encontrar perfiles destacados a los que seguir.

Dados los grandes cambios, el desarrollo de la aplicación web puede verse como un gran paso hacia la mejora de la experiencia de usuario en Mastodon. Siguiendo los pasos de plataformas como AppMaster en no-code, Mastodon demuestra que la mejora y la evolución en el mundo digital son procesos continuos. Es la prueba de que la flexibilidad y la adaptabilidad en la evolución de los productos son la clave del éxito y la satisfacción de los usuarios.