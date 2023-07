A rede social de código aberto, Mastodon, lançou uma grande atualização para a sua aplicação Android. A tão esperada atualização trouxe uma série de mudanças, apresentando uma revisão abrangente baseada na linguagem de design Material You do Google, que é adaptada explicitamente para interfaces Android. Este desenvolvimento embeleza não só o aspeto da aplicação, mas também traz várias actualizações de funcionalidade, incluindo modificações nas barras de separadores, definições, um ecrã de composição renovado, e muito mais.

O líder e CEO da Mastodon, Eugen Rochko, fez o anúncio no blogue da empresa. Aclamado como uma rede social alternativa ao Twitter, o Mastodon possui uma órbita de pontos de contacto variados - aplicações exclusivas para telemóvel, uma versão web e até clientes de terceiros. A plataforma tem uma base de utilizadores activos robusta, que, de acordo com os dados internos da Mastodon, se situa atualmente em 1,4 milhões de utilizadores activos mensais. Embora mostre um salto de 19% no número de utilizadores, deve notar-se que os números actuais são ligeiramente inferiores ao seu pico de base de utilizadores, que a Mastodon viu durante o auge da ascensão de Elon Muskao leme do Twitter, atingindo uns impressionantes 2,5 milhões de utilizadores mensais.

Partilhando os últimos números, Rochko revelou que o Mastodon viu um aumento substancial de 294.000 utilizadores activos só durante o fim de semana. Houve uma triplicação aproximada na partilha de conteúdos durante o mesmo período, um aumento potencialmente ligado às recentes provações e tribulações do Twitter.

A aplicação Android renovada, agora disponível, oferece várias opções para personalizar a experiência do utilizador. O ecrã de definições atualizado oferece opções que vão desde a possibilidade de definir o idioma padrão para as mensagens até pedir aos utilizadores que adicionem texto alternativo para os uploads de multimédia e até mesmo permitir a ocultação das contagens de "impulsionar" e "favorito" - o equivalente do Mastodon ao retweet do Twitter.

Uma funcionalidade interessante permite que os utilizadores vejam informações vitais sobre o servidor a que estão ligados, incluindo as regras ditadas pelos administradores do servidor. Isto é particularmente importante devido à estrutura federada do Mastodon, em que os utilizadores fazem parte de um servidor que está ligado a outros servidores numa vasta estrutura, cada um regido pelo seu próprio conjunto de regras.

Além disso, a visualização de perfil actualizada da aplicação abrange agora todo o conteúdo em destaque anteriormente inacessível, incluindo itens como publicações fixadas, hashtags em destaque e utilizadores apoiados. O Mastodon oferece aos seus utilizadores a capacidade de filtrar conteúdos, criando filtros personalizados para frases ou palavras-chave específicas. A atualização também permite que os utilizadores definam quando estes filtros entram em ação e oferece a opção de pausar as notificações para aqueles momentos em que os utilizadores precisam de uma pausa.

A aplicação actualizada traz alterações à forma como as verificações são apresentadas. No Mastodon, os utilizadores têm a possibilidade de se auto-verificarem, incorporando um link único nos seus sites que redirecciona para o seu perfil Mastodon e, posteriormente, adicionando este link ao seu perfil Mastodon. Em vez de um "crachá azul" simbólico noutras plataformas de redes sociais, o processo de Mastodon verifica a identidade alargada de um utilizador na Internet. Além disso, quando os perfis possuem uma ligação verificada, a aplicação Mastodon destaca-a agora nos resultados de pesquisa e noutras listas para facilitar a diferenciação entre perfis. Isto pode ajudar a ultrapassar uma das críticas dos utilizadores - a dificuldade em encontrar perfis de destaque para seguir.

Dadas as vastas mudanças, o desenvolvimento da aplicação web pode ser visto como um grande passo para melhorar a experiência do utilizador no Mastodon. Seguindo o exemplo das plataformas no-code, como a AppMaster, o Mastodon prova que a melhoria e a evolução no mundo digital são processos contínuos. É a prova de que a flexibilidade e a adaptabilidade na evolução do produto são a chave do sucesso e da satisfação do utilizador.