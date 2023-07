Sieć mediów społecznościowych o otwartym kodzie źródłowym, Mastodon, wprowadziła dużą aktualizację dla swojej aplikacji na Androida. Długo oczekiwane odświeżenie przyniosło szereg zmian, w tym kompleksowy przegląd oparty na języku projektowania Google Material You, który jest dostosowany specjalnie do interfejsów Androida. Rozwój ten upiększa nie tylko wygląd aplikacji, ale także wprowadza różne aktualizacje funkcjonalności, w tym modyfikacje pasków kart, ustawień, odnowionego ekranu komponowania i nie tylko.

Szef i dyrektor generalny Mastodon, Eugen Rochko, ogłosił to na blogu firmy. Chwalony jako alternatywna sieć społecznościowa dla Twittera, Mastodon może pochwalić się orbitą różnych punktów styku - ekskluzywnymi aplikacjami na urządzenia mobilne, wersją internetową, a nawet klientami zewnętrznymi. Platforma ma solidną bazę aktywnych użytkowników, która według wewnętrznych danych Mastodon wynosi obecnie 1,4 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie. Chociaż liczba użytkowników wzrosła o 19%, należy zauważyć, że obecne dane są nieco niższe niż szczytowa baza użytkowników, którą Mastodon widział w okresie rozkwitu Elona Muskana czele Twittera, osiągając oszałamiającą liczbę 2,5 miliona użytkowników miesięcznie.

Dzieląc się najnowszymi danymi, Rochko ujawnił, że Mastodon odnotował znaczny wzrost o 294 000 aktywnych użytkowników tylko w weekend. W tym samym okresie nastąpił około trzykrotny wzrost udostępniania treści, co potencjalnie wiąże się z ostatnimi próbami i kłopotami Twittera.

Odświeżona aplikacja na Androida, która jest już dostępna, zapewnia różnorodne opcje dostosowywania doświadczenia użytkownika. Zaktualizowany ekran ustawień oferuje różne opcje, od możliwości ustawienia domyślnego języka postów po monitowanie użytkowników o dodanie alternatywnego tekstu do przesyłanych multimediów, a nawet umożliwienie ukrywania liczby "wzmocnień" i "ulubionych" - odpowiednika retweeta na Twitterze.

Interesująca funkcja pozwala użytkownikom przeglądać istotne informacje o serwerze, z którym są połączeni, w tym zasady dyktowane przez administratorów serwera. Jest to szczególnie ważne ze względu na federacyjną strukturę Mastodona, w której użytkownicy są częścią serwera połączonego z innymi serwerami w rozległej, rozległej strukturze, z których każdy podlega unikalnemu zestawowi reguł.

Ponadto zaktualizowany widok profilu aplikacji obejmuje teraz wszystkie wcześniej niedostępne polecane treści, w tym elementy takie jak przypięte posty, polecane hashtagi i zatwierdzeni użytkownicy. Mastodon oferuje swoim użytkownikom możliwość filtrowania treści poprzez tworzenie niestandardowych filtrów dla określonych fraz lub słów kluczowych. Aktualizacja pozwala również użytkownikom zdefiniować, kiedy te filtry zostaną uruchomione i zapewnia opcję wstrzymania powiadomień w momentach, gdy użytkownicy potrzebują przerwy.

Zaktualizowana aplikacja wprowadza zmiany w sposobie wyświetlania weryfikacji. W Mastodon użytkownicy mają możliwość samodzielnej weryfikacji poprzez osadzenie unikalnego linku na swoich stronach internetowych, który przekierowuje do ich profilu Mastodon, a następnie dodanie tego linku do swojego profilu Mastodon. Zamiast "niebieskiej odznaki" symbolicznej na innych platformach mediów społecznościowych, proces Mastodon weryfikuje rozszerzoną tożsamość użytkownika w Internecie. W kolejnym ulepszeniu, gdy profile posiadają zweryfikowany link, aplikacja Mastodon podkreśla go teraz w wynikach wyszukiwania i innych listach, aby ułatwić rozróżnianie profili. Może to pomóc w przezwyciężeniu jednej z krytycznych uwag użytkowników - trudności w znalezieniu wybitnych profili do naśladowania.

Biorąc pod uwagę rozległe zmiany, rozwój aplikacji internetowej może być postrzegany jako duży krok w kierunku poprawy doświadczenia użytkownika na Mastodon. Podążając za platformami no-code, takimi jak AppMaster, Mastodon udowadnia, że doskonalenie i ewolucja w świecie cyfrowym są procesami ciągłymi. Świadczy to o tym, że elastyczność i zdolność adaptacji w ewolucji produktu są kluczem do sukcesu i zadowolenia użytkowników.