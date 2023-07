Das Open-Source-Social-Media-Netzwerk Mastodon hat ein großes Update für seine Android-Anwendung herausgebracht. Die mit Spannung erwartete Aktualisierung brachte eine Reihe von Änderungen mit sich, darunter eine umfassende Überarbeitung auf der Grundlage von Googles Material You Designsprache, die speziell auf Android-Oberflächen zugeschnitten ist. Diese Entwicklung verschönert nicht nur das Aussehen der App, sondern bringt auch verschiedene Funktionsupdates mit sich, darunter Änderungen an den Tab-Leisten, den Einstellungen, ein überarbeiteter Erstellungsbildschirm und vieles mehr.

Der Leiter und CEO von Mastodon, Eugen Rochko, gab dies auf dem Blog des Unternehmens bekannt. Mastodon, das als alternatives soziales Netzwerk zu Twitter gepriesen wird, verfügt über eine Reihe verschiedener Touchpoints - exklusive Apps für Mobiltelefone, eine Webversion und sogar Clients von Drittanbietern. Die Plattform verfügt über eine robuste aktive Nutzerbasis, die nach internen Angaben von Mastodon derzeit bei soliden 1,4 Millionen monatlich aktiven Nutzern liegt. Auch wenn die Nutzerzahlen um 19 % gestiegen sind, muss darauf hingewiesen werden, dass die aktuellen Zahlen etwas unter dem Spitzenwert liegen, den Mastodon während der Blütezeit von Elon MusksAufstieg an der Spitze von Twitter mit 2,5 Millionen monatlichen Nutzern verzeichnete.

Bei der Bekanntgabe der neuesten Zahlen verriet Rochko, dass Mastodon allein am Wochenende einen erheblichen Anstieg von 294.000 aktiven Nutzern verzeichnete. Die Zahl der geteilten Inhalte hat sich im gleichen Zeitraum ungefähr verdreifacht - ein Aufschwung, der möglicherweise mit den jüngsten Schwierigkeiten von Twitter zusammenhängt.

Die überarbeitete Android-App, die jetzt verfügbar ist, bietet zahlreiche Optionen, um das Nutzererlebnis anzupassen. Der aktualisierte Einstellungsbildschirm bietet Optionen, die von der Möglichkeit, die Standardsprache für Posts festzulegen, über die Aufforderung an die Nutzer, alternativen Text für Medien-Uploads hinzuzufügen, bis hin zur Aktivierung des Ausblendens von "Boost"- und "Favorite"-Zählungen reichen - Mastodons Äquivalent zu Twitters Retweet.

Eine interessante Funktion ermöglicht es den Nutzern, wichtige Informationen über den Server, mit dem sie verlinkt sind, einzusehen, einschließlich der Regeln, die von den Server-Administratoren diktiert werden. Dies ist besonders wichtig wegen der föderalen Struktur von Mastodon, bei der die Nutzer Teil eines Servers sind, der mit anderen Servern in einer riesigen, weitläufigen Struktur verbunden ist, wobei jeder Server seinen eigenen Regeln unterliegt.

Außerdem deckt die aktualisierte Profilansicht der App jetzt alle zuvor unzugänglichen Inhalte ab, einschließlich Elementen wie angeheftete Beiträge, Hashtags und unterstützte Nutzer. Mastodon bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, Inhalte zu filtern, indem sie benutzerdefinierte Filter für bestimmte Phrasen oder Schlüsselwörter erstellen. Mit dem Update können Nutzer auch festlegen, wann diese Filter aktiviert werden sollen, und sie haben die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu unterbrechen, wenn sie eine Pause brauchen.

Die aktualisierte App bringt Änderungen bei der Anzeige von Verifizierungen mit sich. Auf Mastodon haben Nutzer die Möglichkeit, sich selbst zu verifizieren, indem sie einen eindeutigen Link auf ihren Websites einbetten, der zu ihrem Mastodon-Profil weiterleitet, und diesen Link anschließend zu ihrem Mastodon-Profil hinzufügen. Anstelle eines "blauen Abzeichens", das auf anderen Social-Media-Plattformen symbolisch dargestellt wird, verifiziert das Verfahren von Mastodon die erweiterte Identität eines Nutzers im Internet. Eine weitere Verbesserung besteht darin, dass die Mastodon-App bei Profilen mit einem verifizierten Link diesen nun in den Suchergebnissen und anderen Listen hervorhebt, um die Unterscheidung zwischen den Profilen zu erleichtern. Dies könnte dazu beitragen, einen der Hauptkritikpunkte der Nutzer zu überwinden - die Schwierigkeit, prominente Profile zu finden, denen man folgen kann.

Angesichts der umfangreichen Änderungen kann die Entwicklung der Webanwendung als ein großer Schritt zur Verbesserung der Nutzererfahrung auf Mastodon angesehen werden. In Anlehnung an Plattformen wie no-code oder AppMaster beweist Mastodon, dass Verbesserung und Weiterentwicklung in der digitalen Welt ein kontinuierlicher Prozess sind. Es ist ein Beweis dafür, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Produktentwicklung der Schlüssel zum Erfolg und zur Zufriedenheit der Nutzer sind.