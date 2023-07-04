أطلقت شبكة الوسائط الاجتماعية مفتوحة المصدر ، Mastodon ، تحديثًا رئيسيًا لتطبيق Android الخاص بها. جلب التحديث الذي طال انتظاره مجموعة من التغييرات ، والتي تضمنت إصلاحًا شاملاً يعتمد على لغة المواد التي تصممها من Google ، والتي تم تصميمها بشكل صريح لواجهات Android. لا يقوم هذا التطوير بتجميل مظهر التطبيق فحسب ، بل يجلب أيضًا العديد من تحديثات الوظائف بما في ذلك التعديلات على أشرطة علامات التبويب والإعدادات وشاشة الإنشاء المحسنة والمزيد.

أعلن رئيس شركة Mastodon ومديرها التنفيذي ، Eugen Rochko ، على مدونة الشركة. تشتهر Mastodon بشبكة اجتماعية بديلة لتويتر ، وتفتخر بمجموعة متنوعة من نقاط الاتصال - تطبيقات حصرية للجوال ، وإصدار ويب ، وحتى عملاء من جهات خارجية. تحتوي المنصة على قاعدة مستخدمين نشطة قوية ، والتي وفقًا لبيانات Mastodon الداخلية ، تبلغ حاليًا 1.4 مليون مستخدم نشط شهريًا. في الوقت الذي تظهر فيه قفزة بنسبة 19٪ في أعداد المستخدمين ، يجب ملاحظة أن الأرقام الحالية أقل قليلاً من ذروة قاعدة المستخدمين ، والتي رآها ماستودون خلال ذروة صعود Elon Musk إلى دفة تويتر ، لتصل إلى 2.5 مليون مستخدم شهريًا. .

من خلال مشاركة أحدث الأرقام ، كشف Rochko أن Mastodon شهد ارتفاعًا كبيرًا من 294000 مستخدم نشط خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها. كان هناك ثلاثة أضعاف تقريبًا في مشاركة المحتوى خلال نفس الفترة ، وهو ارتفاع يُحتمل أن يكون مرتبطًا بتجارب ومحن تويتر الأخيرة.

يوفر تطبيق Android الذي تم تجديده ، والمتوفر الآن ، خيارات متعددة لتخصيص تجربة المستخدم. توفر شاشة الإعدادات المحدثة خيارات تتراوح من القدرة على تعيين اللغة الافتراضية للمشاركات إلى مطالبة المستخدمين بإضافة نص بديل لتحميلات الوسائط وحتى تمكين إخفاء أعداد "التعزيز" و "المفضلة" - ما يعادل Mastodon إعادة تغريد Twitter.

تتيح ميزة مثيرة للاهتمام للمستخدمين عرض المعلومات الحيوية حول الخادم المرتبطون به ، بما في ذلك القواعد التي يمليها مسؤولو الخادم. هذا مهم بشكل خاص بسبب بنية Mastodon الموحدة حيث يكون المستخدمون جزءًا من خادم متصل بخوادم أخرى في بنية واسعة مترامية الأطراف ، كل منها محكوم بمجموعة فريدة من القواعد الخاصة به.

إلى جانب ذلك ، يغطي عرض الملف الشخصي المحدث للتطبيق الآن جميع المحتويات المميزة التي تعذر الوصول إليها سابقًا ، بما في ذلك عناصر مثل المنشورات المثبتة وعلامات التصنيف المميزة والمستخدمين المعتمدين. تقدم Mastodon لمستخدميها القدرة على تصفية المحتوى عن طريق إنشاء عوامل تصفية مخصصة لعبارات أو كلمات رئيسية محددة. يتيح التحديث أيضًا للمستخدمين تحديد وقت بدء تشغيل هذه المرشحات ويوفر خيار إيقاف الإشعارات مؤقتًا لتلك اللحظات عندما يحتاج المستخدمون إلى استراحة.

يُحدث التطبيق المحدث تغييرات في كيفية عرض عمليات التحقق. في Mastodon ، يتمتع المستخدمون بالقدرة على التحقق الذاتي من خلال تضمين رابط فريد على مواقع الويب الخاصة بهم يعيد التوجيه إلى ملف تعريف Mastodon الخاص بهم ثم إضافة هذا الرابط إلى ملف تعريف Mastodon الخاص بهم. بدلاً من رمز "الشارة الزرقاء" على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، تتحقق عملية Mastodon من هوية المستخدم الموسعة على الإنترنت. في تحسين إضافي ، عندما تمتلك الملفات الشخصية رابطًا تم التحقق منه ، يقوم تطبيق Mastodon الآن بتسليط الضوء عليه في نتائج البحث والقوائم الأخرى لتسهيل التمييز بين الملفات الشخصية. قد يساعد ذلك في التغلب على أحد انتقادات المستخدمين التي تلوح في الأفق - صعوبة العثور على ملفات شخصية بارزة لمتابعة.

بالنظر إلى التغييرات الهائلة ، يمكن اعتبار تطوير تطبيق الويب خطوة واسعة نحو تحسين تجربة المستخدم على Mastodon. باتباع أمثال المنصات no-code مثل AppMaster ، يثبت Mastodon أن التحسين والتطور في العالم الرقمي هما عمليتان مستمرتان. إنه دليل على أن المرونة والقدرة على التكيف في تطوير المنتج هما مفتاح النجاح ورضا المستخدم.