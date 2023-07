Het open-source sociale medianetwerk Mastodon heeft een grote update uitgebracht voor zijn Android-applicatie. De langverwachte opfrisbeurt bracht een scala aan veranderingen met zich mee, waaronder een uitgebreide revisie gebaseerd op Google's Material You ontwerptaal, die expliciet is gemaakt voor Android interfaces. Deze ontwikkeling verfraait niet alleen het uiterlijk van de app, maar brengt ook verschillende functionaliteit-updates met zich mee, waaronder aanpassingen aan tabbalken, instellingen, een vernieuwd componeerscherm en nog veel meer.

Mastodon's leider en CEO, Eugen Rochko, maakte de aankondiging bekend op de blog van het bedrijf. Mastodon wordt geprezen als een alternatief sociaal netwerk voor Twitter en beschikt over een groot aantal verschillende touchpoints - exclusieve apps voor mobiel, een webversie en zelfs clients van derden. Het platform heeft een robuust actief gebruikersbestand, dat volgens interne gegevens van Mastodon momenteel een solide 1,4 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft. Hoewel het aantal gebruikers met 19% is gestegen, moet worden opgemerkt dat de huidige cijfers iets lager zijn dan de piek in het aantal gebruikers, die Mastodon zag tijdens de hoogtijdagen van Elon Muskaan het roer van Twitter, met maar liefst 2,5 miljoen maandelijkse gebruikers.

Rochko deelde de nieuwste cijfers en onthulde dat Mastodon alleen al in het weekend een aanzienlijke stijging van 294.000 actieve gebruikers zag. In dezelfde periode was er een verdrievoudiging in het delen van content, een stijging die mogelijk te maken heeft met de recente beproevingen van Twitter.

De vernieuwde Android app, die nu beschikbaar is, biedt veel opties om de gebruikerservaring aan te passen. Het bijgewerkte instellingenscherm biedt opties variërend van de mogelijkheid om de standaardtaal voor berichten in te stellen tot het vragen van gebruikers om alternatieve tekst toe te voegen voor media-uploads en zelfs het verbergen van 'boost'- en 'favoriet'-tellingen mogelijk te maken - Mastodon's equivalent van Twitter's retweet.

Een interessante functie laat gebruikers vitale informatie zien over de server waarmee ze zijn verbonden, inclusief de regels die door serverbeheerders zijn opgelegd. Dit is vooral belangrijk vanwege Mastodon's gefedereerde structuur waar gebruikers deel uitmaken van een server die verbonden is met andere servers in een uitgestrekte, wijdvertakte structuur, elk geleid door zijn eigen unieke set regels.

Daarnaast bevat de vernieuwde profielweergave van de app nu alle voorheen ontoegankelijke featured content, inclusief items zoals gepinde posts, featured hashtags en endorsed gebruikers. Mastodon biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om inhoud te filteren door het creëren van aangepaste filters voor specifieke zinnen of trefwoorden. De update stelt gebruikers ook in staat om te bepalen wanneer deze filters in werking treden en biedt de optie om meldingen te pauzeren voor momenten waarop gebruikers een pauze nodig hebben.

De bijgewerkte app brengt veranderingen met zich mee in de manier waarop verificaties worden weergegeven. Op Mastodon hebben gebruikers de mogelijkheid om zichzelf te verifiëren door een unieke link op hun website te plaatsen die doorverwijst naar hun Mastodon profiel en deze link vervolgens toe te voegen aan hun Mastodon profiel. In plaats van een 'blauwe badge' symbolisch op andere social media platforms, verifieert het proces van Mastodon de uitgebreide identiteit van een gebruiker op het internet. Een verdere verbetering is dat wanneer profielen een geverifieerde link bezitten, de Mastodon app deze nu markeert in de zoekresultaten en andere lijsten om het onderscheid tussen profielen te vergemakkelijken. Dit zou kunnen helpen om een van de opdoemende kritiekpunten van gebruikers weg te nemen - problemen bij het vinden van prominente profielen om te volgen.

Gezien de grote veranderingen kan de ontwikkeling van de webapplicatie worden gezien als een grote stap in de richting van het verbeteren van de gebruikerservaring op Mastodon. In navolging van no-code platforms zoals AppMaster, bewijst Mastodon dat verbetering en evolutie in de digitale wereld continue processen zijn. Het bewijst dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen in productevolutie de sleutel zijn tot succes en gebruikerstevredenheid.